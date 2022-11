Jak si užít pohodový podzim

Dny se zkracují, sluníčka ubývá a léto už je nenávratně tatam. Na jeho místo se pomalu, ale jistě vkrádá podzim, který se svým sychravým počasím a temnými večery znamená pro mnoho lidí také období špatné nálady a nechuti cokoliv dělat. Ať už patříte mezi milovníky podzimu, nebo ho radši jen přetrpíte se zaťatými zuby, přinášíme vám několik tipů, jak si toto roční období zpříjemnit.

I na podzim se stále něco děje

Vysvitlo na chvíli sluníčko a vy navíc máte volný den? Využijte toho a vyrazte ven!

Pokud jste obdivovatelem přírody, projděte se barevným parkem, zajděte do lesa na houby nebo využijte babího léta a naposledy si dejte do těla cyklovýletem. Vřele doporučujeme i návštěvu zoologické zahrady - v chladnějším počasí jsou aktivní i zvířata, která nemají ráda vysoké teploty, a naopak zimní spáči se ještě neuložili ke spánku.

Nebo máte radši společenské akce? S dětmi si určitě nenechte ujít kukuřičná bludiště, kde se zvládne ztratit i dospělý, jablkobraní vás potěší spoustou jablek, moštů a ciderů, a pokud máte radši maso, určitě zavítejte na některé z podzimních posvícení nebo zabijaček.

V kuchyni je vždycky dobře

Pokud ale sluníčko ne a ne zasvítit, můžete se uchýlit do bezpečí vyhřáté kuchyně, kde využijete hojné sklizně jablek, hrušek a dalšího ovoce.

Z jablek, kromě pokrmů našich babiček jako štrúdl, hraběnčiny řezy nebo kompot, můžete zkusit i něco nového. Co si vyrobit domácí jablečný ocet, skvělý pro další vaření, nebo třeba výborný doplněk především k masům známý také jako "vejmrda"? Stačí smíchat 1 kg jablek, 1 křen, šťávu z 1 citronu a špetku soli.

Skvělé dobroty vytvoříte i z dalšího ovoce, ale doporučujeme nezůstat jen u sladkých receptů a zkusit se poohlédnout i po něčem méně tradičním - třeba hrušky můžete vydlabat, naplnit směsí lučiny, sýru, másla a nasekaných ořechů a při 200 stupních Celsia nechat péct asi 10-15 minut.

Dýňové hody

Jestli je něco, co má spojeno s podzimem úplně každý, jsou to jednak barevné listy, a pak dýně. Ať už jste nadšenými kuchaři, nebo si radši zajdete do pěkné hospůdky, s dýňovou polévkou, zvláště je-li zakápnutá dýňovým olejem a posypaná opraženými dýňovými semínky, nešlápnete vedle. Uvařit si můžete klasiku, jako jsou dýňové noky či rizoto, nebo tzv. dýňáky, tedy variantu na bramboráky. Dýně je ale neuvěřitelně univerzální potravina, takže pokud si myslíte, že s ní vytvoříte jenom slaná jídla, nenechte se mýlit - s dýňovým koláčem, marmeládou nebo kompotem uděláte dojem jak na rodinu, tak i třeba na kolegy v práci.

No a pokud máte doma děti nebo jste fanoušky Halloweenu, rozhodně nezapomeňte dýni vydlabat tak, abyste se na ní mohli později pořádně vyřádit - ve vyřezávání roztodivných obličejů a kreací se meze nekladou. A pokud se kuchyni raději vyhýbáte, pořád si můžete pro podzimní atmosféru dojít do své oblíbené kavárny, na latte s dýňovým kořením, tzv. pumpkin spice latte, čekají někteří příznivci kávy téměř celý rok.

Podzim hravě a kreativně

Kromě trochu amerického vyřezávání dýni nám podzim nabízí mnoho materiálu k tvoření, ať už s dětmi, nebo pro vaše vlastní odreagování. Stačí vyjít ven na krásnou procházku zbarvenou alejí a koukat se kolem sebe, co nám příroda nabídne.

Klasickou činností je tvoření z kaštanů, žaludů či bukvic. Vystačíte si s několika špejlemi, párátky a případně nožíkem, pokud jste narazili na obzvláště tvrdé kaštany. Parádnímu výsledku napomůžou volně se pohybující nalepovací oči nebo další veselé doplňky, které jsou dostání v každém papírnictví. Můžete třeba udělat soutěž, kdo vymyslí bláznivější kreaci.

Téměř každý určitě někdy sbíral nádherné barevné listy, ale co pak s nimi doma? Pošlete je zpátky do oblak! Z papíru, špejlí, lepidla a provázku vytvořte draka a listy ho ozdobte. Pokud s ním vyrazíte na drakiádu, které se pravidelně na podzim pořádají, jistě budete mít jednoho z nejoriginálnějších "letců".

Dary přírody můžete využít i k vyzdobení svého domova. Do ošatky nebo košíku vložte dvě tři jablíčka nebo malou dýni, do volného prostoru nasbírejte kaštany a další tvrdé plody a na vrch položte šípky, jeřabiny nebo krásně oranžový rakytník. Zátiší doplňte naaranžováním podzimních listů a celý výtvor umístěte někam, kde na něj uvidíte hned po příchodu domů. Zaručujeme, že vám zlepší náladu, i když zrovna přijdete celí zmoklí.

Lenošení povoleno

Pokud jsme vás nepřesvědčili a vy jste se rozhodli být líní, právě na podzim je tato nálada rozhodně povolena. Ostatně nejoblíbenější podzimní činností bývá zpravidla právě možnost zachumlat se doma do deky nebo oblíbeného svetru a klidně několik hodin strávit pohodovými činnostmi. Ať už to je sledování seriálů na oblíbené streamovací platformě, čtení nějaké pěkné knížky, nebo prostě jen sledování deště za oknem a upíjení lahodného horkého čaje.

Podzimní pohodu, a navíc i vaši imunitu nejlépe podpoří čaje ovocné, plné chutí a vitaminů. Pokud nejste příznivcem stále opakujících se klasických čajových příchutí, zkuste jednu z pěti ovocných novinek od Liptonu - třeba kombinaci šťavnaté jahody a špetky kyselé rebarbory. Ovocné čaje Lipton mají na rozdíl od jiných značek své specifické zabarvení odpovídající dané příchuti a jsou tvořeny ze 100% přírodních surovin. Lipton navíc nově nebalí své čajové krabičky do zbytečného plastu a používá rostlinné, kompostovatelné čajové sáčky.

Atmosféru skvěle navodí i vonné svíčky - k dostání jsou buď přímo podzimní vůně, ale pokud sáhnete po vůni sladké dýně nebo jablka se skořicí, rozhodně neuděláte chybu. Zapálit si je můžete při speciální chvilce v bublinkové koupeli, při intimní večeři ve dvou, anebo jen tak pro radost z podzimu.