Jak si vybrat nový plot

Ať už se chystáte postavit nový plot anebo rekonstruovat ten starý, jeho stavbu si vyplatí dobře promyslet. Správně vybraný plot s ohledem na váš pozemek může vydržet až několik desítek let. Základem je zvolit vhodný materiál a dodržovat doporučené pracovní postupy.

I z plotu může být ozdoba vašeho domu. V dnešní době najdeme na trhu nepřeberné množství různých materiálů a designů, ze kterých je možné vybírat. Proto by mělo zvolené oplocení zapadnout nejen do stylu vašeho domu, ale také do okolní zástavby.

Vlastní návrh

Základem každé stavby je správné vyměření hranic pozemku. Zároveň je třeba důkladně zvážit, na jakém místě bude budoucí vstup a vjezd do vaší zahrady anebo vzdálenost jednotlivých sloupků. Na těchto základech se odvíjí nákup potřebného materiálu. Pro lepší vizualizaci vašeho projektu můžete využít některé konfigurátory nabízené stavebními firmami. Například společnost Best nabízí aplikaci Best Visio. Díky ní si připravíte 3D návrh vysněného plotu a zároveň získáte soupis potřebného materiálu i s odhadem jeho ceny.

Stavební povolení

V roce 2018 došlo ke změně stavebního zákoníku. Od té doby není potřeba stavebního povolení pro ploty do výšky 2 metrů. Avšak souhlas stavebního úřadu musíte shánět ve chvíli, kdy oplocení hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či veřejným prostranstvím, anebo pokud se váš pozemek nachází v nezastavěné oblasti. Složité papírování nastává i ve chvíli, kdy se chystáte oplotit místo v ochranném pásmu či památkové zóně. V druhém případě vás kromě vycházky na stavební úřad čeká i návštěva památkářů.

Vhodný materiál

Má nové oplocení posloužit jako ochrana před nevítanými pohledy kolemjdoucích, protihluková bariéra, zátarasa před nápory větru, anebo má udržet mazlíčky na vašem pozemku? To vše je potřeba zohlednit při výběru správného plotu. Proto jsme pro vás připravili souhrn nejoblíbenějších materiálů, jejich plusy a mínusy.

Jedním z nejpoužívanějších materiálu v Česku je dřevo. Obzvlášť smrk, borovice nebo modřín se mezi lidmi těší velké oblibě. Jedná se o ekologický materiál, který působí velmi příjemně a hřejivě. Ačkoliv tyto druhy z pravidla nepatří mezi nejdražší materiály, je třeba počítat s jejich menší životností a většími nároky na údržbu. Další klasikou u nás jsou drátěné či pletivové ploty. Současná nabídka je velmi pestrá, můžete proto vybírat z několika barev a designů. Jejich vysoká průhlednosti nezaručí příliš soukromí, často se však jedná o nejlevnější a nejdostupnější variantu oplocení. Výhodou je i jejich rychlá montáž a následně i menší náročnost na údržbu.

Praktický a mnohem častěji používaný materiál je beton, respektive betonové tvarovky pokládané na sebe, armované a prolévané betonem. "Stavba s nimi není tak náročná, při dodržení správných postupů se navíc jejich životnost pohybuje v řádu několika desítek let. Materiál je velmi odolný vůči poškození a přírodním vlivům. Některé typy navíc fungují i jako protihlukové bariéry," říká Petra Štěpánková z poradenství Best.

Nadčasová elegance. I tak se dá popsat kovové a kované oplocení. Ačkoliv si za ně připlatíte, a to obzvlášť v případě ručně kovaných plotů, většinou máte vystaráno na několik desítek let dopředu. Pokud je navíc jejich povrch žárově zinkován, jsou v podstatě bezúdržbové. Další možností jsou plastové ploty, které se vyznačují mimořádnou trvanlivostí a stabilitou vůči vlivům počasí. Díky své životnosti a věrné imitaci dřeva se těší velké oblibě. Navíc jsou velmi nenáročné na údržbu. Výhodou je i možnost jejich barevného sladění s okny, dveřmi a dalšími prvky na zahradě. Čím dál větší oblibě se těší i takzvané WPC. Jedná se moderní a ekologický materiál složený ze dřeva a polymeru, který je téměř bezúdržbový. Navíc zaujme svým přirozeným vzhledem v mnoha barevných variantách inspirovaných přírodními tóny dřevin.

Pro zručné stavitele je další možností zděný či kamenný plot. Oba druhy vypadají skvěle téměř u každého typu staveb, navíc poskytují dostatek klidu a soukromí. Výhodou je i možnost jejich kombinace s jinými druhy materiálů, jako je dřevo, plast či kov. Nevýhodou je ovšem jejich cena a náročnější výstavba.

Poslední možností je samozřejmě živý plot. S dostatkem času a píle z něho dokážete utvořit ozdobu vaší zahrady. Důležitým krokem je především správný výběr rostlin. Kombinovat lze dřeviny listnaté a jehličnaté, kvetoucí, popínavé, opadavé i neopadavé. Je potřeba vzít v úvahu lokalitu, ve které se nachází vybraný pozemek, a čas, který budete schopni věnovat údržbě plotu. Živý plot je totiž nejnáročnější právě na následnou péči. K jeho výraznému zastřihování by mělo dojít minimálně dvakrát do roka.