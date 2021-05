Jak správně překvapit chlapa? Vybírejte dárky psychologicky!

Čeká vás výročí svatby? Nebo narozeniny manžela, bráchy, táty či dědečka? Pak si nejspíš lámete hlavu, jak najít dárek, který nebude další z kategorie "nenadchne a neurazí". Zapojte trochu psychologie a vyberete přesně to, co vyvolá nadšení!

Někdy se zdá, že muži a ženy vyjadřují svá přání úplně jiným jazykem. Správný chlap samozřejmě ocení vaši snahu bez ohledu na to, jestli je pro něj dárek opravdu tím pravým. Chcete ale příjemně překvapit a věnovat něco, s čím zabodujete.

Studie vědců z univerzity v Britské Kolumbii dokonce ukazuje, že u mužů způsobuje volba dárku důležitou psychologickou reakci. Když dostali skutečně potěšující dárek, posílilo to u nich pocit, že mají s partnerkou hodně společného. Špatný dárek samozřejmě zapůsobil opačně. Jiný výzkum Harvardské univerzity zase zjistil, že většina lidí ocení spíš ty dárky, o které si sami sami řekli - než úplné překvapení.

Nejjednodušší tedy je, prostě se zeptat. Ale to je trochu nuda, ne? Při troše snahy můžete jeho přání poznat i beze slov, věnovat skutečnou radost, a také překvapit svým důvtipem. Většina chlapů je velmi prakticky zaměřená. Proto máte šanci zabodovat darem, který zapadá do toho, co je baví a zajímá.

Sedí na něj některá z následujících charakteristik? Zkuste šikovně nadhodit během běžného povídání, na co zajímavého jste narazila, a reakce vám mnohé napoví!

Gurmán

Pokud se rád oddává novým chutím a vůním, vsaďte na archivní vína, která dávají ochutnávání nový rozměr. Jen ty nejlepší láhve se archivují a v průběhu let rozvíjejí své kvality. Můžete se inspirovat tipy na archivní víno jako dárek, zajímavá jsou třeba balení tří lahví vína různých ročníků. Je možné je otevírat postupně spolu s přáteli, a porovnávat, jak se s délkou zrání vyvíjí charakter vína.

Gentleman

Pokud o sebe rád pečuje, nemusí ještě být metrosexuál! Být upravený, mít styl a vonět patří k výsadám gentlemanů. Že už má kolínských plnou poličku? Právě proto mu udělá radost další vůně, ale musí se něčím lišit. Co takhle parfém s feromony? Ty mají schopnost nenápadně zvýšit jeho přirozený mužský šarm, aniž by si toho ženský protějšek vůbec všiml. Feromony nejsou cítit, takže plně vynikne vůně parfému.

Sporťák

Každý chlap, který sportuje, ví dobře jedno: stačí i vytahané tričko, ale pořádné boty neošidíš! Ať už běhá, hraje basket nebo buší v posilovně. Kupovat boty jako dárek nemusí být sázka do loterie, stačí využít chytrý online nástroj pro výběr - zadáte, kde nejčastěji běhá, po jakém povrchu, jestli je začátečník nebo pokročilý a pak už stačí jen zvolit správnou velikost. Navíc dnes všechny dobré e-shopy nabízejí možnost vrácení nebo výměny, kdyby výběr přeci jen nevyšel.

Cestovatel

Co je na cestování nejlepší? Vzpomínky na zážitky, které mu zůstanou na pořád. O to se nejlépe postará dobrý foťák, který vše kvalitně zachytí. Naštěstí je pryč doba, kdy opravdu dobře fotily a natáčely jen velké a těžké zrcadlovky. I mezi lehkými přístroji menších velikostí, které se vejdou i do malého batohu, dnes najdete opravdová děla. Zkuste zabrousit třeba do kategorie odolných fotoaparátů, protože jednak vydrží i méně šetrné zacházení, a navíc dělají parádní fotky a videa dokonce i pod vodou!