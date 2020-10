Jak správně připravit zahradu na zimu

Celé léto jste trávili sekáním a úpravou trávníku a těšili se ze zelené krásy. Podzim je však za dveřmi a na chladné měsíce je třeba připravit i zahradu. Máme pro vás několik tipů, které vám pomohou připravit trávník na zimu tak, aby se opět zazelenal s prvními teplými paprsky.

1. Pokračujte v zalévání i na podzim

Že tráva během zimy přestává růst a nemusí se zalévat až do jara, je jeden z nejčastějších mýtů. I když se na zimu dostává do fáze odpočinku, kořeny nepřestávají pracovat. I nadále potřebují vláhu pro zajištění hydratace a růstu. "Pozor dávejte i na přelité trávníky, které jsou obvykle výsledkem automatického zavlažování. Trávník se může zapařit a začaly by se v něm tvořit houby a různé houbové choroby. Zahradu během podzimu zalévejte během dne, aby měla voda dostatečný čas na vsáknutí. Pokud trávník prolejete večer, voda nebude mít čas se vsáknout a zůstane na stéblech, což může vést ke vzniku nechtěných plísní. Trávník zalijte 1 či 2 dny před příchodem chladných dnů, aby se voda dostala ke kořenům," upozorňuje David Benda, odborník z oddělení zahrad v projektových marketech Hornbach.

2. Pravidelně odhrnujte spadané listí

I během chladnějších měsíců potřebuje trávník sluneční paprsky. Snažte se listy shrabovat pravidelně, aby se pod nimi nevytvořila plíseň. Ta by mohla trávník poškodit a na jaře byste našli trávu plnou lysých a plesnivých míst. Dostatečný přísun světla a vzduchu je účinnou prevencí proti vzniku takových plísní. "Při sběru spadaného listí oceníte vysavače nebo fukary. Ty jsou ideálním pomocníkem, který listí rychle uklidí na jedno místo. Ušetříte tak čas, který byste trávili manuálním hrabáním listí. Doporučit mohu například fukar na listí for_q, který je vysoce výkonný a při čištění trávníku nebudete muset zápasit s otravnými kabely," radí David Benda z Hornbachu.

3. Správná délka trávníku na zimu

Trávu byste měli sekat tak dlouho, dokud se nezpomalí její růst. Správná délka trávy je nezbytná pro udržení její zdraví i během období klidu. Pokud je tráva příliš nízká, studený vítr či mráz může poškodit kořeny a způsobit odumřelé úseky. Na druhou stranu, pokud je příliš vysoká, hrozí vznik plísní. Závěrečné sekání trávníku doporučujeme zrealizovat koncem října nebo začátkem listopadu. Ideální výška trávy by měla být přibližně 6 cm.

4. Nezapomeňte na vertikutaci a provzdušnění

Pod pojmem vertikutace rozumíme nařezání travního drnu na trávníkové ploše za účelem odstranění starého řeziva, plevele a mechu. Vytvoří se tak prostor pro nové, zdravá a silná trávová stébla. Po provedení vertikutace se také zlepší přívod vody a přísun hnojiva.

Mnohé vertikutátory se prodávají s funkcemi 3v1, kdy budete trávník vertikutovat a zároveň provzdušňovat. U menších travnatých ploch si vystačíte s provzdušňovacími vidlemi.

5. Hnojení pro svěží jarní trávník

Hnojit nezapomínejte ani na podzim. I když se růst nové trávy během studených měsíců zpomalí, růst kořenů pokračuje i nadále. Podzimní hnojení dodá potřebné živiny kořenům na to, aby mohl trávník zdravě růst následující jaro. Vždy použijte výhradně podzimní trávníkové hnojivo, které má vysoký obsah draslíku. Trávník hnojte pouze jednorázově, ideálně na konci září, aby měl měsíc před nástupem zimy dost času na regeneraci.



6. Ošetřete poškozená místa

Podzim je ideálním obdobím k ošetření holých míst trávníku. Nejrychlejším způsobem je použití speciálních semen na dosev, které jsou často obohaceny o rychlé "startovací" hnojivo a mulčovací materiál. "Používejte výhradně travní směsi určené na dosévání trávy. Pokud budete z důvodu velkého poškození dosévat trávník až na jaře, použijte původní osivo. Zem rozhrabte kovovými hráběmi nebo vertikutátorem a sejte podle návodu na obalu. Při lokálním dosevu použijte méně semen, v opačném případě by trávy bylo příliš mnoho, zapařila by se a trpěla by houbovými chorobami. Semeno jednoduše zahrabte hráběmi a zaválcujte nebo přitlačte lopatou, aby se zem spojila se semínkem. Na dosev mohu doporučit travní směs FloraSelf Obnova, které je ve výhodném 3kilovém balení," doporučuje David Benda z Hornbachu.

Krátký zimní tip na závěr

"Pokud se probudíte do krásného zasněženého rána, nechte sníh na trávníku. Někteří lidé sníh odhrnují ve snaze trávník ochránit. Ve skutečnosti však sníh nabízí izolaci před ostrým zimním vzduchem a mrazem," dodává David Benda.