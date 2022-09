Jak správně zazimovat zahradu, terasu i bazén krok za krokem

Podzim znamená nejen čas sklizně a barev, ale také důkladné přípravy na blížící se zimu. Správné zazimování zahrady zaručí, že vaše rostliny přežijí zimní mrazy bez újmy a vy se z nich budete moci těšit i další sezonu. Součástí očisty venkovních prostor by navíc měl být také úklid terasy nebo zazimování jezírka či bazénu.

Záhony a trávník

Před obdobím zimního klidu je důležité věnovat vaší zahradě potřebnou péči. Po sklizni je nutné půdu prokypřit, dodat rostlinám chybějící výživu a ochránit je před mrazem. Choulostivé rostliny umístěte do místnosti, kde teploty příliš nekolísají. Ostatní rostliny na zahradě zakryjte chvojím, slámou či senem, aby se přes zimu zbytečně nevysílily. Na záhony a trávník se vyplatí dát organické hnojivo, jako je například kompost či hnůj. Další možností jsou takzvaná chytrá hnojiva, která obsahují biostimulanty a mikroprvky umožňující regeneraci půdy. Zároveň napomáhají lépe zadržet srážkovou vodu, snížit povrchový odtok a výpary. "Tato hnojiva se hodí na všechny typy zahrad. Jsou vhodná i na podzimní hnojení, díky čemuž bude travnatý porost na jaře zelenější a bohatší na živiny. Navíc spotřebuje méně vody," říká Iva Ambrosová ze společnosti ESCUBE.

Terasa a chodníky

Součástí podzimní údržby by měla být také péče o terasu a venkovní dlažbu. Klíčový je zde samotný materiál. Dřevěnou podlahu je potřeba pravidelně zbavovat veškerých nečistot a následně ji ošetřit speciálními přípravky, které ji ochrání před houbami a plísní. Samozřejmostí je také impregnační olej chránící před deštěm, mrazem a sněhem.

V případě, že je vaše zahrada z betonu, cihel či dlaždic, nebude její zazimování příliš náročné. Nejprve je potřeba zbavit ji pevných nečistot, jako je atmosférický spad nebo kupříkladu spadané listí, které by na dlažbě zanechalo špatně odstranitelné hnědé skvrny. "U běžného znečištění betonových dlažeb pak postačí použít vysokotlaké vodní čističe neboli WAPku. Při velkém znečištění lze využít rotační čisticí kartáč, který se na WAPku jednoduše připojí. Pokud jsou na dlažbě rezavé či mastné skvrny, vápenný květ, mechy, řasy či kupříkladu stopy po pneumatikách, je potřeba zvolit k čištění další specializované prostředky," prozradila Petra Štěpánková z poradenství BEST.

Bazény a jezírka

Kdy je ideální doba na zazimování bazénu? Ačkoliv se mnoho lidí rozhoduje na základě počasí, správné je řídit se především teplotou vody. Ta by měla klesnout pod 10 °C. Prvním krokem je mechanické odstranění nečistot a upravení pH vody. Při teplotě nad 10 °C by mohlo dojít k opětovnému kažení vody způsobené rychlým množením bakterií a řas. Zároveň je nutné důkladně pročistit filtrační zařízení. Dalším krokem je odpuštění vody z bazénu minimálně 15 cm pod technologické prostupy - neboli skimmer, protiproud či trysky. Ve většině případů se nedoporučuje vypustit veškerou vodu, v době jarního tání by mohlo dojít k narušení tělesa bazénu nebo vniknutí vody pod folii. Do zbytku vody aplikujeme zazimovací roztok a z bazénu odstraníme veškeré jeho příslušenství, včetně světel, žebříku a čerpadla, které uklidíme na suché místo. Jako ochranu proti ledu lze navíc využít i dilatační plováky. V závěru nesmíme zapomenout otevřít všechny uzavírací ventily technologií a vypnout centrální vypínač. Nepovinným, ovšem velmi doporučovaným krokem je zakrytí bazénu správným typem plachty. Ta vám ušetří spoustu práce a času při následujícím odzimování.

Ať už máte na zahradě koupací, či okrasné jezírko, v průběhu podzimních měsíců byste mu měli věnovat obzvlášť důkladnou péči. Největší neplechu způsobuje napadané listí, které svým rozkladem znehodnocuje kvalitu vody, což může uškodit vodním rostlinám. Citlivější rostliny je nutné v zimě přesunout do tepla, ideálně na místo s konstantní teplotou. To samé platí i v případě, že máte menší jezírko, které v zimě zamrzá. Z něho navíc doporučujeme vyndat čerpadlo a další techniku. Zvláštní pozornost si zaslouží i jezírko s rybami. Ty potřebují po celou zimu dostatek vzduchu, proto je nutné, aby bylo jezírko dostatečně hluboké a nezamrzalo. V případě, že není vhodné pro přezimování ryb, je nutné přemístit je do vhodné nádoby a vytvořit jim podmínky co nejvěrnější tomu, na co byly v předchozím místě zvyklé.