Jak vybrat krbová kamna a správně je používat

Pakliže uvažujete o nezávislém zdroji vytápění, ale nemáte prostor pro velkou krbovou obestavbu, zvolte krbová kamna. Při nevelkých rozměrech dokážou vytopit někdy i celý dům. Instalovat je navíc lze i do bytů. Při správném výběru ušetříte na vytápění tisíce korun ročně, a navíc díky spalování obnovitelných zdrojů, zejména dřeva, štěpky či dřevěných briket se chováte šetrně k přírodě.

Krbová kamna najdou využití především na jaře a na podzim, kdy ještě není taková zima a nevyplatí se pouštět celý topný systém. Jejich účinnost se pohybuje mezi 40 a 80 procenty. Jednoplášťová sálavá kamna jsou vhodná pro vytápění pouze jedné místnosti, ale jejich sálající teplo je rychlejší. Oproti tomu dvouplášťová konvekční kamna ohřívají vzduch v mezeře mezi dvojitým pláštěm, ten stoupá a šíří se po místnosti. Sousední pokoje můžete vytápět tím, že do nich otevřete dveře.

Spočítejte potřebný výkon

Ačkoliv je vzhled kamen samozřejmě velmi důležitý, zaměřte se především na jejich výkon. Vytopit malý a dobře izolovaný prostor je relativně jednoduché, naopak vytopit hrad či výrobní halu už tolik ne. Předimenzovaná kamna v malém prostoru vám mohou napáchat škody v podobě popraskaných podlah či dřevěného nábytku. Poddimenzovaná kamna se naopak přetápějí a vysokou teplotou se mohou poškodit kouřovod, okolí či samotná kamna.

Jak správně dimenzovat výkon? "Je důležité vědět, jaký výkon by měla kamna, ať na dřevo, či na jiná paliva, mít. To znamená, kolik kubických metrů v domě či bytu budete vytápět. Výkon kamen se uvádí v kW. Obecně platí, co kw to cca 20m3 vytopeného prostoru. Před výběrem kamen si také ověřte, zda komín, který máte v domě, bude odpovídat požadovanému výkonu," radí Marcela Bínová, specialistka na kamna a topení v projektových marketech Hornbach.

Zvolte vhodný materiál

Každý materiál má své specifické vlastnosti a vzhled. Ocelová kamna se chovají jinak než kamna z přírodního kamene nebo keramická kachlová kamna. Rozdíl přitom není vždy v ceně.

Pro všechny druhy kamene - ať již se jedná o mramor, žulu, přírodní kámen nebo mastek platí, že každý jednotlivý výrobek je unikát. Křemenné žíly, póry, průduchy nebo barevné odstíny nelze změnit. Materiál se musí použít tak, jak se také nachází a získává v přírodě. U přírodních materiálů nelze očekávat, že zboží bude vypadat stejně, jako tomu je u strojově vyráběných materiálů, kde je každý výrobek identický.

"Krbová kamna z oceli rychle hřejí a rychle také chladnou. Jsou tedy vhodná do místností, které je třeba rychle vyhřát, ale při nepoužívání rovněž nechat rychle vychladnout. Krbová kamna s obložením potřebují na pořádné rozehřátí delší dobu, zato ale teplo také uchovávají. Vyhřátý prostor tak rychle nevychladne a tepla si pak lze užívat ještě den poté," vysvětluje Marcela Bínová z Hornbachu. Oblíbené je romantické kachlové obložení, které také nabízí nespočet designových možností. Právě kachle zajišťují postupné uvolňování tepla, takže je jejich provoz také ekonomický, jelikož nespotřebují tolik paliva.

Výběr vyhovujícího paliva

Většina kamen a krbů nabízených na českém trhu je konstruována výhradně pro topení dřevem a dřevními briketami. "Někteří výrobci ovšem nabízejí i kamna, ve kterých je možné topit uhelnými briketami či dokonce uhlím. Jedním z důvodů, proč se ale mnoho kamen na uhlí nevyrábí, je ten, že uhlí při spalování kouří a dehtuje, a tedy se hodně špiní sklo, celá kamna i komín. Musíte je pak mnohem častěji čistit," doplňuje Marcela Bínová, specialistka na kamna a topení z Hornbachu. Pokud víte, pro jaký účel budete kamna pořizovat, zvolte dle toho i druh paliva. Chcete-li však ušetřit a chovat se šetrně k přírodě, používejte paliva z obnovitelných zdrojů, tedy dřevo, dřevní brikety nebo pelety. Pelety se vyrábějí z odpadu, který vzniká při zpracování dřeva. Jedná se vlastně o slisovaný kousek pilin, který neobsahuje žádné chemikálie. Jedná se proto o ekonomické i ekologické topivo a využití najde hlavně u majitelů krbů a krbových kamen ve městech, kde není možnost skladování většího množství dřeva.

Bezpečnost na prvním místě

Ujistěte se, že máte funkční komín. Ten by měl procházet pravidelnou revizí. Kamna musí stát na nehořlavém materiálu, třeba na dlažbě. Můžete je však dát i na plovoucí podlahu, pak ale pod nimi musí být izolační deska z plechu či skla, která musí přesahovat po stranách a vzadu minimálně o 10 cm a vpředu o 30 cm. Okolo kamen by neměly stát hořlavé předměty.