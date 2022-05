Jak vybrat vhodné krmivo pro kočku? Základem je číst etiketu!

Výběr krmiva pro kočku může být někdy věda. Rozmlsanost koček čas od času páníčky těchto chlupatých stvoření přivádí k šílenství. Mnohdy zkoušejí nakupovat různé značky, ale málokdo čte pečlivě celou etiketu, aby přesně věděl, co jeho mazlíček bude mít "k jídlu". Pojďme se podívat, co by mělo krmivo pro kočku obsahovat. Díky tomuto přehledu nešlápnete vedle.

Kočky jsou masožravci, kteří jsou přizpůsobeni ke konzumaci krmiv bohatých na bílkoviny, průměrný obsah tuku a velmi nízký obsah sacharidů. Kočka je v přírodě schopna ulovit spíše menší kořist, z čehož plyne, že je pro ni přirozené přijímat potravu několikrát denně po menších dávkách. Je lepší se podle toho zařídit a nedělat si hlavu s tím, že kočka najednou nesnědla celou misku krmiva.

Vyšší podíl živočišných bílkovin jako základ

Věděli jste, že kočka potřebuje v krmivu více živočišných bílkovin než pes? Ne? "Kočky na rozdíl od psů mají vyšší požadavky na obsah bílkovin, a to v suchém krmivu minimálně 25 % a u psů minimálně 18 %. Většinu bílkovin by měly tvořit ty živočišné, protože rostlinné nemají optimální zastoupení esenciálních aminokyselin.Někteří výrobci krmiv dokonce uvádějí obsah bílkovin z živočišných zdrojů, ten by měl být co nejvyšší. Například krmiva značky Marp obsahují až 90 % bílkovin z živočišných zdrojů. Kromě toho obsahují čerstvé maso, což zvyšuje jejich chutnost a oblíbenost, " doporučuje odborník na výživu Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.

Vitaminy a minerály

Možná si říkáte, že některé minerály a látky mohou být v krmivu zbytečné. Vše má ale svůj důvod. Kočky mají specifické požadavky například na obsah síry a na některé konkrétní aminokyseliny, jako je taurin, arginin, methionin a tyrosin. Dále potřebují mít ve stravě zastoupeny vitaminy skupiny B, kyselinu arachidovou a karnitin. Chybět by v krmivu neměl ani vitamin D3, protože kočky ho neumí syntetizovat v kůži s pomocí UV záření.

I tuky mají své místo v krmivu

Obecně jsou tuky pro kočky dobře stravitelné a úzce souvisí s chutností krmiva. "Vysoký obsah živočišných tuků v krmivu je pro kočku prospěšný. Naopak krmiva s nižším obsahem tuků nebo s tuky rostlinnými kočkám tolik nechutnají," radí martin Pučálka. Pro správnou výživu je důležitý obsah některých mastných kyselin, jako je například kyselina arachidonová, kterou lze získat pouze z živočišných tuků. Trávení tuků je složitý a zdlouhavý proces, když kočka špatně tráví tuky, může dojít k plynatosti i průjmům. Obecně ale kočky dobře snášejí i vyšší podíl tuku v krmné dávce.

Pozor na sacharidy!

Neexistují krmná doporučení pro obsah sacharidů v krmné dávce. "Primárním zdrojem živin a energie pro kočky jsou tuky a bílkoviny. I přesto jsou sacharidy v mnoha krmivech zastoupeny ve vysoké míře, zlevňují krmivo a jsou nutné pro výrobu granulí kvůli soudržnosti. Škrobová zrna totiž během extruze mazovatí, díky tomu drží granule pohromadě, a navíc se významně zvyšuje stravitelnost škrobu. Dobrým zdrojem sacharidů bez přítomnosti lepku jsou rýže a brambory," uzavírá Martin Pučálka.

Zapamatujte si!

Co by kvalitní krmivo pro kočky NEMĚLO obsahovat: Pšenice, kukuřice, vedlejší výrobky rostlinného původu, vedlejší výrobky živočišného původu, kukuřičný gluten, hydrolyzáty bílkovin, nespecifikované suroviny jako obecně rybí olej, živočišný tuk, rybí moučka, drůbeží moučka, umělé antioxidanty označené jako antioxidanty povolené v EU.

Potraviny, které jsou pro kočku JEDOVATÉ: Cibule, česnek, syrová vejce a syrové maso (může vést k otravě salmonelou a jinými bakteriemi), čokoláda, kofeinové nápoje, alkohol, syrové těsto, mléko a mléčné výrobky (mohou způsobit průjem, jelikož kočky špatně tráví laktózu), hrozny a rozinky.