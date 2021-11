Jak vybrat vysavač? Najděte nejlepšího pomocníka na úklid

Čisté koberce a podlahy zútulní každý byt. Jak ale vybrat vysavač, který nejlépe zvládne všechny výzvy a bude vhodný do domácnosti s alergiky nebo chlupatými mazlíčky? Máte sáhnout po tom klasickém sáčkovém, nebo zvolit raději tyčový či robotický? Každý má své pro a proti. A pro každou domácnost se hodí jiný. Je načase se v široké nabídce obchodů trochu zorientovat...

Sáčkové vysavače

Sáčkové vysavače se dají považovat za úplnou klasiku, najdete je téměř v každé domácnosti. Na trhu jich existuje nepřeberné množství - liší se jednak efektivitou vysávání a jednak typem manipulace. Jejich obliba tkví především ve skvělém poměru ceny a výkonu. Poskytují velmi dobrý sací výkon, přičemž některé jsou vybaveny moderními filtračními systémy, které se starají o to, aby vzduch vycházející z vysavače ven byl čistší než vzduch, který dýcháte. Hodí se tedy i do domácnosti s alergiky. Sáčkový vysavač si dobře poradí s koberci s vysokým chlupem a zároveň je vhodný i na tvrdé podlahy. Ovšem po zaplnění sáčku sací výkon klesá, proto je nutné ho vždy včas vyměnit. Můžete si vybrat mezi jednorázovými sáčky, které po naplnění vyhodíte rovnou do koše, a všechny nečistoty zůstanou bezpečně uvnitř. Takové sáčky vás však ve finále přijdou na větší peníze než ty, které můžete použít opakovaně a jednoduše je vysypat. Pokud máte doma chlupaté mazlíčky, doplňte příslušenství vysavače o speciální turbo kartáč.

Bezsáčkové vysavače

Bezsáčkové vysavač se můžou pochlubit stálým sacím výkonem a představují alternativu k sáčkovému vysavači, se kterými však nebudete mít žádné dodatečné náklady. Tento typ vysavače využívá cyklonovou technologii, která dokáže oddělit prachové částice od silného proudu vzduchu a uskladnit je ve speciální nádobě, jež nahrazuje sáček. Velikost nádoby na prach, která bývá průhledná a máte tak vždy kontrolu nad jejím zaplněním, volíte stejně jako u sáčkového vysavače podle podlahové plochy bytu. Nezapomínejte, že čím větší nádoba, tím větší bude i konstrukce vysavače. Kvalitní bezsáčkové vysavače již disponují promyšleným způsobem vyprazdňování a do kontaktu s nečistotami přijdete minimálně. Oproti těm sáčkovým je však jejich údržba náročnější a je nutná častější výměna filtrů.

Tyčové vysavače

Štíhlá konstrukce spojená s jednoduchou manipulací a skladností, tak by se daly ve stručnosti popsat čím dál oblíbenější tyčové vysavače. Můžete je složit buď na poloviční výšku do kuchyňské skříňky, nebo je pouze odložit za dveře komory. Jsou vhodné především do menších domácností, ale pokud si zvolíte vhodný model, zvládne obstarat i větší byt. Oproti klasickému vysavači je však jeho sací výkon nižší a nádobku na nečistoty je nutné vyprazdňovat častěji. Můžete zvolit praktický akumulátorový typ, který vás nebude omezovat v pohybu a lehce s ním očistíte i vysoké schody, pavučiny na stropě nebo těžce dostupná místa, nebo síťový, který má neomezenou dobu provozu. Ať už si pořídíte kombinaci tyčového a ručního vysavače v jedné konstrukci 2 v 1 nebo kombinaci 3 v 1, u níž je obvyklá i funkce mopování či parní funkce, získáte do domácnosti všestranného pomocníka.

Robotické vysavače

Pokud máte v bytě převahu tvrdých hladkých podlah a toužíte si zároveň péči o domácnost co nejvíce ulehčit, pořiďte si robotický vysavač, který představuje vysávání nové generace. U těchto vysavačů došlo za poslední léta k velkým technologickým změnám, nyní disponují chytrým navigačním systémem, díky kterému se vyhnou překážkám, uklízejí systematicky a důkladně. Dokážou zareagovat na změnu typu podlahy, překážkou jim nejsou koberce ani schody. Svého robota můžete dokonce ovládat na dálku mobilním telefonem nebo ho naprogramovat a on v nastavenou dobu začne se zadaným režimem úklidu. Robotický vysavač s mopem vám zajistí kompletní úklid podlahy, kdy nejdříve zamete a vysaje prach a nečistoty, poté podlahu navlhčeným mopem vytře. "Pokud chcete při koupi robotického vysavače ušetřit, nedělejte to. Právě v této kategorii se totiž rychle ukážou rozdíly v jeho kvalitě," upozorňuje specialistka na robotické vysavače Ludmila Pěkná.

Antibakteriální vysavače

Vybíráte-li nový vysavač, jedním z hlavních parametrů je kvalita použitých filtrů. Jestliže však máte v rodině navíc alergika, tak se rovnou zajímejte o antibakteriální vysavač. V kategorii těchto vysavačů naleznete sáčkové, bezsáčkové, tyčové, ruční i robotické vysavače. Ruční vysavače jsou pak přímo určené na vysávání povlečení, lůžkovin, matrací nebo čalounění. "Pomocí výkonné UV-C lampy a horkého vzduchu ničí 99,9 % bakterií, alergenů a roztočů a snižují tak riziko vzniku alergických onemocnění", popisuje Dana Broersma, marketingová manažerka pro značku TESLA. Čistí bez pomoci jakýchkoliv chemikálií a snadná je i jejich údržba. Veškerý prach ukládají přímo ve speciální nádobě na nečistoty, a proto není nutné zdržovat se vyměňováním prachových sáčků. Po ukončení vysávání stačí nádobu jednoduše vysypat a umýt vodou.