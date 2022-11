Jak zdravě redukovat váhu?

Teď na podzim se kila navíc hravě schovají pod svetry a mikiny, když se ale podíváte do zrcadla, stejně je uvidíte. Že se do něj raději nedíváte? A není to škoda? Každý z nás je svým způsobem krásný, proč se o to připravovat jen proto, že máte pár kilo navíc, kterých se určitě můžete zbavit, když na to půjdete chytře.

Hubnutí vyžaduje trpělivost

Silná stehna a tukové polštářky kolem bříška a pasu trápí mnohé z nás. Někdo s nimi vyrazil docela úspěšně do boje, jiný to vzdal. Úspěchy se ne a ne dostavit, a když už se náhodou projeví, za pár týdnů můžete začít zase od začátku. Na vině může být nedostatek trpělivosti, špatná motivace nebo nevhodná dieta. Těch je spousta, vybrat tu pravou je docela tvrdý oříšek. Jak zhubnout a zase se radovat ze své postavy?

Tip číslo jedna: Upravte jídelníček, ale nehladovte

Zdravý a vyvážený jídelníček je základem úspěchu. Rozlučte se s fastfoodem, polotovary i nadměrným příjmem sacharidů. Ty najdeme snad ve všem, co sníme, většinou jde o jednoduché cukry, které nám sice rychle dodají energii, stejně rychle o ni ale přijdeme.

Zařaďte na svůj jídelníček raději libové maso, ryby, mořské plody, ořechy, semena, zdravé tuky, nízkosacharidovou zeleninu a ovoce.

Víte, že další velkou chybou při dietě je to, že často hladovíme? Tělo pak má tendenci si to, co sníme, ukládat do zásob na horší časy, a právě to je základ těch nevzhledných tukových polštářků.

Tip číslo dva: Zkuste keto dietu

Naše tělo ke svému fungování potřebuje přijímat tři makroživiny ve vyváženém poměru, konkrétně sacharidy, proteiny a tuky. Žádnou z nich nesmíme vypustit, na druhou stranu bychom jich neměli konzumovat víc, než je třeba. A tady se vracíme opět k sacharidům, kterých konzumujeme až příliš.

Co s tím? Co třeba zkusit keto dietu, která je na sníženém příjmu sacharidů založená? Ve stravě je nahradíte kvalitními tuky a bílkovinami a brzy začnete hubnout.

Tip číslo tři: Dodržujte pitný režim

Ruku v ruce s hubnutím jde nejen vyvážený jídelníček, ale také dodržování pitného režimu. Náš organismus je z velké části tvořený vodou, čím je člověk mladší, tím větší podíl vody v těle má. Bez vody se tedy neobejdeme, navíc díky dostatečnému příjmu tekutin podpoříme nejen imunitu, ale také zrychlíme metabolismus a zvýšíme energetický výdej.

Pít bychom ale měli nejlépe čistou vodu nebo neslazené čaje, na džusy, slazené minerálky a alkohol je lepší zapomenout.

Tip číslo čtyři: Vsaďte na aktivní i pasivní odpočinek

Co naše tělo ještě potřebuje? No přece pohyb a spánek. Obojí podpoří vaši snahu o lepší postavu, zlepší i vaši náladu a budete se celkově cítit lépe. Když přijde na ten pohyb, taková procházka na čerstvém vzduchu je nejen příjemná, ale také nás unaví a bude se nám lépe usínat.

Tip číslo pět: Změňte svoje návyky

Dnešní doba je plná stresu. Pořád někam pospícháme, neustále máme pocit, že nestíháme. Ráno se odbydeme šálkem kávy, nesvačíme, oběd rychle zhltneme a večer se to všechno snažíme dohnat. Tak takhle to opravdu nepůjde. Kdo chce zhubnout, ten musí tyhle návyky změnit.

Den začněte snídání, oběd si vychutnejte. Nevynechávejte ani svačinky v průběhu dne. Snažte se nestresovat tím, co nestihnete, večer uléhejte do postele s čistou hlavou.