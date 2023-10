Jaká je hodnota LEGO stavebnic u vás doma? Nová platforma Briky.cz vám ji spočítá!

Máte doma nebo na chalupě LEGO stavebnice a přemýšleli jste, jakou hodnotu už vaše sbírka má? Ať už jsou to sety, které jste mívali jako malé děti nebo jste dánské stavebnici LEGO propadli až v posledních letech s vašimi ratolestmi. Tak či onak, ne jednu stavebnici zajisté doma už máte. Zajímalo by vás, kolik setů doma už máte a jaké jmění v něm máte uložené?

Nová platforma Briky.cz vám ji spočítá, a dokonce i díky ní si můžete zaevidovat nejen ceny, ale i různé další podrobnosti o stavebnici, abyste si svou LEGO sbírku dali pořádně dohromady.

V posledních 2 letech LEGO přejmenovalo svoji produktovou řadu LEGO Creator Expert na LEGO Icons a začalo tak více vytvářet stavebnice primárně pro dospělé (tzv. AFOly). LEGO vsadilo na zcela novou kartu a oslovuje tím více dospělých fanoušků, kteří mají své zkušenosti s LEGO stavebnicemi ze svých dětských let. Jestliže i vy patříte do této sekce, zajímalo by vás, co všechno vám může Briky.cz nabídnout?

Hodnota LEGO stavebnic neklesá, právě naopak

Zajímalo vás někdy, jakou hodnotu mohou mít LEGO stavebnice, které máte aktuálně doma? Možná byste se divili, jak cenné kousky doma máte. Super pomocníkem na zjištění hodnoty sbírky vám může být právě platforma Briky.cz, která shromažďuje data o aktuálních prodejích LEGO stavebnic, a dokáže tak vaši LEGO sbírku ohodnotit.

Fanoušci různých řad LEGO stavebnic budou jistě souhlasit, že jakmile už jednou začnete sbírat jednu řadu, musíte mít každou novinku či starý set, který z této řady lze pořídit. Například jakákoliv stavebnice z řady Castle je pro fanoušky této řady LEGO stavebnic něco, co musí doma mít. Proto také LEGO vydalo minulý rok první LEGO Hrad Lvího rytíře na počest této sérii a fanoušci řady Castle ho museli získat. Mít zaevidovanou kompletní sérii je pro milovníka LEGO stavebnic zkrátka sen.

Chcete i vy mít přehled nad svými LEGO stavebnicemi?

Kdo má pořádek v LEGO stavebnicích, má pořádek v životě. Sami jistě znáte, že stěhování, děti a mnoho dalších životních etap je pro pořádek trošku oříšek. Zvlášť, pokud se jedná o LEGO stavebnice. Briky.cz nabízí jedinečnou možnost, jak mít v oblasti LEGO stavebnic jednou navždy pořádek. Vyhraďte si pár hodin a vytvořte si vlastní seznam v sekci Moje sbírka, kde si můžete zaevidovat cokoliv o této stavebnici víte.

Více informací naleznete na Briky.cz. Těšíme se na další milovníky LEGO stavebnic.

