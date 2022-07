Jaké jídlo zabalit v létě na rodinný výlet a jakých potravin se raději vyvarovat?

Léto má své kouzlo v tom, že můžeme většinu času trávit venku a slunce se s námi loučí až v pozdních hodinách. I s ohledem na jídlo si můžeme užívat maximum toho, co příroda vyplodí. Čerstvé ovoce a zelenina jsou na každém rohu, stačí už jen jíst. Znáte ale situaci, kdy právě díky teplu a tomu, že vyženete celou rodinu někam do přírody, musíte řešit, co připravit k jídlu? Cílem je, aby jídlo bez úhony přežilo celý den v teple nebo schované v batůžku. Všemožné žaludeční a střevní potíže rozhodně nebudou společníkem, kterého v letních dnech uvítáte.

Na co si dát ve vedrech pozor, a naopak jaké potraviny vybrat? Poradí vám autorky Velké svačinkové a Velké obědové bichle. "Naprosto ideální situací je, pokud máte možnost si na cestu nebo výlet vzít chladicí box. V dnešní době už není problém sehnat nejen velkou chladnici, do které dáte chladicí vložky a spoustu jídla, ale existují i menší sáčky či taštičky, které se dají šikovně dát do batohu a využijete je třeba na menší svačinu. Ono totiž chlazené jídlo bude vždycky nejlepší zárukou toho, že s vámi jídlo nezacvičí," radí dvojice autorek Velké svačinkové a Velké obědové bichle Pavlína Mähringová a Veronika Břicháčková.

Častěji se ale dostáváme do situace, kdy takto připraveni nejsme a jídlo v chladu není. Jakých potravin se tedy vyvarovat? Mléčné výrobky typu jogurt, tvaroh, smetana nebo plísňové sýry mají obecně větší tendenci se zkazit. Proto je lepší se jich v rámci cestovní svačiny vyvarovat. S tvrdými sýry je situace lepší a trochu toho teplotního nepohodlí snesou. Také vajíčka, různé druhy masa a salámy s vysokým obsahem tuku mají tendenci se kazit. Podíváme-li se na ovoce a zeleninu, je potřeba ji nejen dobře umýt, ale i osušit. Je lepší se vyhnout například malinám, třešním nebo lesním borůvkám, které se rychle otlučou a moc parády ani chuti pak nenadělají.

Co naopak vydrží? Z ovoce a zeleniny je určitě namístě volit tvrdé ovoce - jablka, meruňky, broskve, švestky. Ze zeleniny volte například mrkev, papriku, kedlubny, okurky nebo cherry rajčata. Pečivo, domácí cereální sušenky nebo i müsli můžou být na výletě skvělými společníky. "Pokud máte možnost jídlo připravit den předem nebo ho někde uvařit, dají se využít těstoviny, kuskus, bulgur nebo quinoa. Bezvadně zasytí a poměrně hodně snesou. Výborným společníkem na cestách jsou také tortilly nebo pita chléb. Obojí je skladné a dá se jednoduše naplnit. Co třeba takové palačinky, vafle nebo lívance. Dají se připravit ve sladké i slané variantě a také ustojí leccos. Skvělou službu také odvedou zapečené záviny. S takovou sestavou se dá cestovat a výletničit úplně parádně," radí Veru s Pájou.

Někdy horké počasí k jídlu neláká, ale především u dětí je potřeba myslet na doplnění energie a tekutin. Předejdeme tak vyčerpání a dehydrataci. Skvěle se hodí například domácí ovesné tyčinky se sušeným ovocem a hlavně dostatek vody. Džusy sice mohou doplnit rychlé cukry, a tedy i energii, ale nejsou vhodné jako hlavní nápoj. Vždy tedy mějte s sebou vodu, která je nejlepší volbou na zahnání žízně.

Aby vám usnadnily přípravu výletního jídla, vybraly autorky Velké svačinkové a Velké obědové bichle pro vás tři recepty na svačinu a tři na oběd.

SVAČINY

Brokolicové muffiny

Ingredience:

(na 4 porce - 12 muffinů)

300 g brokolice

6 vajec M

1 nastrouhaná mozzarella (125 g)

1 lžíce olivového oleje (20 ml)

sůl (3 g)

bylinky - pažitka, petrželka, bazalka

Příprava:

Brokolici natrháme na menší růžičky a necháme je spařit na pařáčku do změknutí (nebo je povaříme ve vroucí vodě). Po vychladnutí je jemně nasekáme nožem, aby růžičky byly najemno. Přidáme do nich vejce, olivový olej a nastrouhanou mozzarellu. Pokud máme po ruce špetku bylinek, přidáme i ty.

Směs dáme do formiček na muffiny (já mám silikonové a ty jsou na to bezvadné) a pečeme při teplotě 170 °C přibližně 20 minut. Muffíky by měly být krásně zlaté. Směs můžete plnit téměř až ke kraji, protože zde není prášek do pečiva a příliš nevyskočí. Malinko sice ano, ale neměly by nadělat paseku.

Slané placičky z quinoy

Ingredience:

(na 4 porce - 12 placek)

1 šálek quinoy (cca 130 g)

100 g 30% strouhaného sýra - gouda, eidam

1 červená paprika (130 g)

1 stroužek česneku (5 g)

3 vejce M

sůl (2 g)

pepř (1 g)

řepkový olej na smažení (20 ml)

(pro mlsnější jazýčky pár plátků kvalitní šunky)

Příprava:

Nejprve bude potřeba quinou uvařit. Vaříme ji v osolené vodě přibližně 15 minut (dáme aspoň 2,5násobek vody). Slijeme z quinoy zbytky vody a necháme ji vychladnout.

V míse si rozšleháme celá vajíčka, přidáme quinou, jemně nasekanou papriku, nakrájený sýr, (šunku), prolisovaný stroužek česneku a dochutíme dle potřeby solí.

Na pánvi smažíme placičky o velikosti lívanců do zezlátnutí. Po vyjmutí z pánve je ještě lehce osušíme papírovými utěrkami od přebytečného oleje.

Placičky jsou výborné i za studena a moc jim to sluší s nějakou dobrou čerstvou zeleninou.

Banana bread - banánový chlebíček

Ingredience:

(na 6 porcí, forma cca 20 × 30 cm)

200 g ovesné (špaldové nebo hladké) mouky

2 vejce M

100 g rozpuštěného másla

3 zralé banány (360 g)

1 lžíce medu nebo javorového sirupu (20 g)

1 lžička prášku do pečiva (4 g)

1 hrst ořechů - mix nebo dle libosti (50 g)

1 lžička skořice (4 g)

2 lžíce polotučného mléka (30 ml)

2 lžíce rozinek (24 g)

Příprava:

Troubu si rozpálíme na 170 °C a jdeme na těstíčko. Banány rozmačkáme na kaši a postupně přimícháme celé vejce, máslo, med, mléko a sypké věci (mouku, prášek do pečiva a skořici).

Dodáme rozinky, oříšky a celou směs přelijeme do vymazané formy (cca 20 × 30 cm).

Banánový chlebíček pečeme přibližně 50 minut až hodinu a hotovost vyzkoušíme špejličkou. Měl by mít hezky nazlátlý až lehce hnědý povrch a na špejli by se neměl lepit.

OBĚDY

Čočkové karbanátky s červenou řepou

Ingredience:

4 porce



280 g hnědé čočky

1 špetka soli (5 g)

1 větší řepa (280 g)

1 větší cibule (100 g)

3 stroužky česneku (15 g)

2 vejce M

130 g 30% sýra gouda

70 g strouhanky

1 špetka majoránky (10 g)

2 lžíce oliv. oleje (40 ml)

Příloha:

160 g česnekového dipu

600 g vařených osolených brambor

Příprava:

Recept je sám o sobě velmi jednoduchý, a tak se vlastně nejnáročnějším momentem celého vaření stává příprava hnědé čočky. Nesmíme ji totiž zapomenout nechat přes noc (či alespoň na pár hodin) nabobtnat. Vodu z ní pak slijeme (snížíme tak pravděpodobnost nafouknutí bříška) a necháme ji vařit přibližně 20 minut ve slané vodě. Přebytečnou vodu slijeme a necháme čočku vychladnout.

Zatím si můžeme do mísy na hrubo nastrouhat předvařenou řepu. K ní přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a prolisovaný česnek, celá vejce a také na jemno nastrouhanou goudu. Vše pak promícháme s čočkou a osolíme.

Nakonec přidáme trochu strouhanky a dokořeníme špetkou majoránky. Dlaní tvarujeme karbanátky, které dáváme na pečicí papír. Můžeme je lehce splácnout na výšku cca 1 cm. Pěkně je ještě pokapeme olivovým olejem a pečeme v troubě na 200 °C přibližně 20 minut.

Špagety s cuketou a lilkem

Ingredience:

4 porce

320 g špaget

1 střední cuketa (400 g)

1 lilek (400 g)

2 stroužky česneku (10 g)

1 hrst čerstvé bazalky (10 g)

4 lžíce oliv. oleje (40 ml)

1 špetka soli (5 g)

Příprava:

Špagety dáme vařit do dostatečného množství vody, aby se na sebe nelepily a mohly si volně plavat v bublající vodě. Vodu osolíme až ve chvíli, kdy se vaří. Špagety vaříme do změknutí, popř. al dente.

Lilek a cukety si nakrájíme na kostičky o velikosti cca 1 × 1 cm a jdeme smažit. Do pánve dáme 2 lžíce olivového oleje, přidáme celý česnek a necháme ho zezlátnout. Poté přidáme cuketu a opékáme ji do zezlátnutí. Jakmile chytí barvičku, vylovíme ji a dáme stranou do misky. Zatím ji nesolíme.

Na pánev přidáme ještě další dvě lžíce oleje a necháme osmahnout také lilek. Ten nasaje všechen olej. Já většinou už další olej nepřidávám a lilek nechávám osmahnout opět dozlatova. Jakmile i lilek chytí barvu, přidáme k němu zpět cuketu a také slité špagety. Promícháme i s nasekanou bazalkou. Doporučuji takto připravené těstoviny nesolit hned, ale až těsně před obědovou konzumací. Vlivem soli by cuketa i lilek pustily vodu a už by to nebylo to pravé ořechové.

Fazolový salát s tuňákem a avokádem

Ingredience

4 porce

160 g bílých máslových fazolí

2 avokáda (400 g)

1 červená cibule (70 g)

160 g tuňáka ve vlastní šťávě

4 rajčata (200 g)

Na zálivku:

1 lžíce oliv. oleje (20 ml)

1 lžíce šťávy z citronu (10 ml)

1 špetka pepře (3 g)

1 špetka soli (3 g)

Příloha:

4 plátky celozrnného chleba (4× 80 g)

Příprava:

Život si můžeme usnadnit tím, že použijeme fazole již uvařené, tedy konzervované. Pokud ale chceme být vzorní a salát připravit z fazolí sušených, bude potřeba je přes noc namočit do vody, aby nabobtnaly. Nabobtnalé fazole pak vaříme v nové vodě přibližně 50 minut, dokud nejsou měkké. Vodu solíme až ke konci vaření.

Jakmile fazole zchladnou, přidáme k nim na proužky nakrájenou červenou cibuli nebo šalotku, na kostičky nakrájená rajčata, kousky avokáda (buď jej vydlabeme, nebo vyloupneme ze slupky a nakrájíme) a nakonec přidáme také kousky tuňáka.

V misce si smícháme olivový olej, citronovou šťávu, trošku soli a pepře a pro milovníky pálivého doporučuji i trochu chilli (pokud máte čerstvé, tak to je teprve jízda). Na závěr salát lehce promícháme se zálivkou.