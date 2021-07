Jaké oblečení si vzít na dovolenou?

Prázdninová sezona je v plném proudu a my často přemýšlíme, co si zabalit do kufru, abychom se cítili pohodlně i na dovolené a zároveň vypadali dobře jen s malým množstvím oblečení. Pro lidi, kteří si cení dobrého stylu i během prázdnin, bude balení vždy jakýmsi kompromisem mezi povoleným množstvím zavazadel a sadou oblečení, které bychom si chtěli vzít.

Co si vzít na cesty?

Někdo může říci, že dovolená není čas na styl, protože pohodlí je nejdůležitější, ale věřím, že můžete kombinovat jedno s druhým. Pokusíme se představit sety, které jsou alternativou k oblíbeným tričkům a sportovním kraťasům.

Při rozhodování o tom, co si vzít s sebou na dovolenou, stojí za to vzít v úvahu nejen módní, ale i praktická hlediska. Přemýšlejte, na jak dlouho jedete, a upravte si množství oblečení, které si vezmete. Při balení jednotlivých kusů oblečení dávejte pozor na to, zda vyžadují žehlení. Žehličky jsou k dispozici ve většině hotelů, ale kdo by chtěl během vaší dovolené stát u žehlení. Proto věci s přídavkem polyesteru, které rychle schnou, budou fungovat nejlépe.

Nejlepší oblečení je světlé a pohodlné. Nejpraktičtější jsou topy (zde je velký výběr), které lze nosit s kraťasy nebo kalhotami. Prázdninová trička mají často vtipné nápisy a různé kresby sladěné s dovolenou a lze k nim vzít i dlouhé nebo tříčtvrteční dámské džíny. Kromě topů, které jsou velmi univerzální a lze je použít mnohokrát, si vezměte s sebou šaty a sukně, díky nimž budou vaše outfity vzdušné, pohodlné a typicky letní.

Pamatujte na změnu počasí

I v nejteplejším podnebí se počasí může rychle měnit. Chladné večery a deštivá odpoledne jsou samozřejmostí, takže stojí za to mít v kufru pláštěnku a větruvzdornou bundu. Užitečná může být také mikina. Je také velmi důležité zabalit pohodlnou obuv vhodnou pro místo, kde chcete strávit dovolenou. Musíte si s sebou vzít žabky, které budou vhodné na pláž. Sandály, které budou ještě univerzálnější, lze používat jak přes den, tak večer a k nim i vhodné šaty. Každá žena jistě ocení pohodlí tenisek nebo sneakers, zejména při prohlídkách památek.

Bez ohledu na to, zda jedete do hor, nebo k moři, je dobré si sbalit plavky. Trávení času u oceánu nebo u bazénu je skvělá zábava na jakémkoli místě, zejména v létě. Součástí zavazadla musí být také čepice nebo klobouk, které vás chrání před sluncem.

Plánujte si svůj styling

Nejpraktičtějším řešením je naplánovat si styling. Před zabalením jednotlivých oděvů do kufru stojí za to je odložit a pokusit se z nich vytvořit hotové sady. Skvělý nápad je také pořizovat fotografie jednotlivých spojení, díky nimž nemusíte na dovolené přemýšlet, co si s čím obléct. Když jedete na dovolenou, určitě víte, jaké klimatické podmínky můžete očekávat. Upravte si tedy věci, které si s sebou berete.

Váš prázdninový kufr nemusí být naplněn tolika věcmi, že se sotva dá zavřít. Můžete rozumně zvážit, co si chcete vzít s sebou a co bude pro vás nejužitečnější. Díky přesnému plánování stylingu a praktickému přístupu k balení se vyhnete zbytečnému zavazadlu a strávíte lehkou dovolenou bez stresu.