Jaro na zahradě. Jak se vybavit na práci na zahradě a čím si ji zjednodušit?

S příchodem jara je třeba se zaměřit na péči o zahradu, která přes chladné zimní období odpočívala. Aby lahodila oku a ještě na ní rostlo, co si přejete, je třeba jí řádně uklidit a připravit na novou sezónu. Zamyslete se nad tím, co byste rádi změnili, co nového vybudovali nebo zasadili. Čas strávený prací na zahradě vám můžou zjednodušit kvalitní pracovní boty a doplňky.

Zahradničení je velmi oblíbená činnost, při které si můžete v klidu utřídit myšlenky a užít si pobyt na čerstvém vzduchu. Aby byl čas strávený mezi záhonky ještě příjemnější, je důležité si pořídit vše potřebné. Zvláštní pozornost věnujte výběru pracovní obuvi, kvalitním pracovním kalhotám s různými vychytávkami a zajímejte se o použité materiály.

Zapomeňte na bačkory či jiné nazouváky

Ať už pečujete o skalku, vyrábíte nový vyvýšený záhon na bylinky nebo sekáte dříví, měli byste myslet na pohodlí a bezpečí vašich nohou. Při výběru se řiďte několika základními pravidly. "Obuv určená pro práci na zahradě by měla být především lehká a ideálně vyšší, aby byla noha fixovaná a měla tak v botě dobrou stabilitu. Na nerovném kamenitém povrchu přijde vhod celopryžová podešev Vibram®, která zajistí, že nebudete cítit každou nerovnost terénu. A pokud náhodou zakopnete, bude se hodit ochrana špice, takže se boty jen tak nepoškodí," říká Robert Kunorza, výkonný ředitel ze společnosti Bennon.cz. Další výhodou je omyvatelný povrch obuvi pro snadné čištění. "Důležitou vlastností obuvi pro práci je prodyšnost. Proto doporučuji například model vyroben z textilní pleteniny, která zajišťuje dostatečnou ventilaci a chodidla tak zůstávají déle svěží. Ovšem vyhněte se jim v případě špinavé práce s hlínou. Boty by se pokaždé musely dát do pračky a to nelze u všech," dodává Kunorza. Maximální pohodlí zajistí nízká hmotnost obuvi.

Oblečte se podle typu práce

Na zahradu a především pak do dílny nestačí nosit obnošené tričko a tepláky. Takové oblečení není praktické ani funkční. Aby vás při práci nezaskočilo ani aprílové počasí, volte oblečení z funkčních materiálů, které pomáhá odvádět pot a udrží vás v teple, pokud se na chvilku zastavíte a odpočíváte. Druhou vrstvou mohou být montérky. Ty už dávno nemusí vypadat jako nevzhledná modrá kombinéza. Na výběr je z velkého množství moderních materiálů, nejrůznějších barev a střihů. Pro teplejší dny i montérkové kraťasy nebo tříčtvrťáky. "Doby, kdy bylo oblečení ze směsi syntetických materiálů nepříjemné na nošení jsou dávno pryč. Pro nositele, kteří jsou zvyklí na 100% bavlnu to může být veliká změna, ale stojí za to. Polyester i polyamid mají vynikající vlastnosti co se týče síly vláken. Jsou velmi odolná vůči oděru a hlavně se jedná o pružná vlákna, která se nemačkají. V rámci naší kolekce EREBOS kombinujeme polyester s bavlnou a polyamid (nylon) s elastanem. Vaše kůže tak může volně dýchat a bavlna, která v těchto kalhotech převažuje, je při kontaktu s kůží příjemná a nedře," říká Robert Kunorza, výkonný ředitel ze společnosti Bennon.cz. Pokud při práci musíte často klečet, oceníte, když budou součástí kalhot kapsy na kolenní vycpávky. Další praktickou vychytávkou je přítomnost praktických kapes a poutek na nářadí a rukavice.

Bez rukavic se neobejdete

Ochranné pomůcky jako jsou rukavice jsou potřebné téměř při jakékoliv práci na zahradě. Je dobré mít v zásobě několik párů, protože se může stát, že je snadno roztrhnete. Pro běžné práce a jemné zacházení s květinami se nejlépe hodí bezešvé rukavice. Díky takovým neztratíte cit v prstech, ale ochrání vás před drobnými zraněními a parazity nebo bakteriemi, které se v půdě nachází. Na těžší práce, jako je vození koleček nebo práce se dřevem, si pořiďte rukavice s vysokým stupněm ochrany proti oděru. Aby se ruce při práci tolik nepotily, bývá v určitých oblastech použit prodyšný materiál.