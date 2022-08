Jednou provždy zdravý a ničím nerušený spánek. Co pro to musíme udělat?

V dnešní době jsou problémy se spánkem běžnou součástí našich životů. Špatná životospráva spojená s všudypřítomnými displeji tomu moc nepomáhá. Přitom spánek je jednou z nejdůležitějších věcí, která dokáže zásadně ovlivnit kvalitu našeho života. Pokud patříte k těm, kterým špatný spánek dělá vrásky, podívejte se na pár tipů, jak si ho zlepšit.

Proč nespíme?

Důvodů, proč nemůžeme usnout nebo se budíme, může být mnoho. Častým důvodem je stres a nervové vypětí. Problémy ale někdy mohou být i vážnějšího charakteru. V takových případech je nutné konzultovat situaci s lékařem.

Nastavte si večerku

To, že naše tělo má rádo pravidelný režim, není žádnou novinkou. Sami vidíme, co s námi udělá takový jet-lag, když se nám najednou náš spánkový režim obrátí vzhůru nohama. Důležité je nastavit si pravidla - chodit pravidelně spát ve stejnou hodinu, a ideálně i vstávat. Žádné vyspávání o víkendu! Pokud přes týden vstáváte v šest a o víkendu máte pocit, že se spánkem do poledne dospíte, nemáte pravdu. Takový spánek může být až kontraproduktivní. Snažte se dopřát si minimálně sedm hodin spánku denně, úplně ideálních je osm.

Telefon a počítač v posteli? Zapomeňte!

Od rána jsme doslova připoutáni k obrazovce, ať už je to počítač nejen v práci, telefon, nebo večer u televize. I to může být jedním z důvodů, proč máme problémy s usínáním. Zkuste si dát digitální detox a uvidíte, že budete hned usínat lépe. Telefon odložte alespoň půl hodiny před spaním, stejně tak i ostatní elektroniku.

Omezte večerní mlsání

Po celém dni přijdete domů a máte chuť sníst celou lednici? Nebojte, nejste v tom sami. Ale zkuste se ovládnout. Kvalitnímu spánku přejídání se příliš nepřidává. Když zatížíte žaludek těsně před spaním, bude muset pracovat na trávení a nenechá vás usnout. Pokud se přece jen bez jídla neobejdete, dejte si pouze něco lehkého, nemastného a netučného. A nezapíjejte alkoholem! Usnete sice rychle, ale váš spánek rozhodně nebude tak kvalitní.

Dopřejte si banánový koktejl!

Že jste o tomhle tipu ještě nikdy neslyšeli? Velká chyba. Banán je totiž přírodním zdrojem L-tryptofanu, látky, která v těle přirozeně podporuje vznik melatoninu, a napomáhá tak lepšímu spánku. Pokud zrovna nemáte po ruce banány nebo vám tohle ovoce příliš nechutná, nevadí. Stačí jen vybrat některý z doplňků stravy, který tuto látku obsahuje. V těle podporuje tvorbu serotoninu, kterému se říká také hormon štěstí. Skvělým doplňkem stravy je například Hypnox L-tryptofan + bylinky s obsahem bylin, jako je mučenka, chmel, meduňka, kozlík nebo levandule, které přispívají k relaxaci, snadnějšímu usínání, dobrému spaní, klidnému a zdravému spánku.

Kvalitní matrace je základ

To, že je potřeba mít kvalitní matraci, asi ani není třeba zdůrazňovat. Investice do matrace je nezbytností, pokud se chcete dobře vyspat. Při koupi však dejte na radu odborníka. Matrací je na trhu mnoho a není snadné se v nich vyznat tak, abyste pořídili tu pravou. Nechte si poradit a nebojte se investice do matrace, věřte, že se vám to vrátí!