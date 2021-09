Ke Světovému dni zraku startuje globální výzva Love Your Eyes

Mezinárodní den zraku si každoročně připomínáme druhý říjnový čtvrtek, tedy 14. 10. 2021. Letošní rok je spojený s globální kampaní, která má motivovat k preventivní kontrole očí. Absolvovat by ji mělo celosvětově minimálně milion lidí. Do výzvy se zapojilo Česko i Slovensko.

Nejen Češi ve starostlivosti o svoje oči za poslední období zaostávají. Vlivem koronakrize, převažujícímu home officu a mnohým zavedeným opatřením počet preventivních kontrol u očních lékařů poklesl. Přibližně 285 milionů lidí na světě trpí problémem se slabým zrakem, anebo dokonce slepotou. Co je však zajímavé, je to, že asi 80 % těchto případů se dá předejít prevencí. Motivovat ke změně návyků má i aktuální kampaň #LoveYourEyes, která vyvrcholí druhý říjnový čtvrtek, který patří tradičně Mezinárodnímu dni zraku. "Žádáme jednotlivce, odborníky o péči o oči, nemocnice, nevládní organizace a společnosti, aby se zapojily, protože každý se počítá," sdělují členové organizace IAPB (The International Agency for the Prevention of Blindness), která stojí za Mezinárodním dnem zraku. Jejich letošním cílem je motivovat minimálně jeden milion lidí k preventivní kontrole u očního odborníka. Podle jejich slov jde o největší kampaň v historii organizace.

Mezinárodní den zraku

Tohoto cíle chtějí dosáhnout do 14. 10. 2021, kdy je Mezinárodní den zraku. Ten vznikl v roce 1990 s cílem poukázat na rizika, onemocnění očí a jejich možnou prevenci. Tento den si význam zraku připomínají ve více než 150 zemích po celém světě. Celosvětově se organizuje přes 800 nejrůznějších lokálních kampaní s cílem zvýšit starostlivost lidí o svůj zrak. "Tak jako chodíme na preventivní prohlídky k obvodnímu lékaři nebo zubaři, neměli bychom zapomínat na kontrolu našeho zraku. Mnozí z nás si neuvědomují, že zrak není jen o krátko- či dalekozrakosti. Z mé osobní zkušenosti se čím dál častěji objevuje zelený nebo šedý zákal i jiná závažná onemocnění. Nepodceňujte svůj zrak a nechte si ho vyšetřit odborníkem," doporučuje Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz, on-line prodejce kontaktních čoček, dioptrických a slunečních brýlí. Prevence je totiž nejlevnější a nejjednodušší cesta, jak se vyvarovat jakýchkoliv problémů se zrakem.

Problémem s očima totiž můžeme předejít i zdravým životným stylem. "Především je nutné přestat kouřit, protože kouření zhoršuje prokrvení sítnice. Lidé by měli jíst pravidelně ovoce a zeleninu. Velmi vhodné jsou také mořské ryby. Každý by měl aspoň jedenkrát ročně absolvovat oční prohlídku," doplňuje Kristýna Štěbetáková.

The International Agency for the Prevention of Blindness

Organizace vznikla v 70. letech minulého století, kdy sir John Wilson začal upozorňovat na problém globální slepoty. Tyto snahy vedly k založení organizace. Jejím hlavním posláním je celosvětově mobilizovat a motivovat lidi ke kontrole zraku a ochraně před slepotou. Od roku 1990 se pravidelně vyhlašuje Mezinárodní den zraku, který připadá na druhý říjnový čtvrtek.

Kristýna Štěbetáková, optometristka Alensa.cz, upozorňuje na 5 varovných signálů, kdy poznáte, že s vaším zrakem není něco v pořádku. Pokud se najdete v jednom či více bodech, s kontrolou neotálejte a navštivte svého optometristu či oftalmologa co nejdříve.

1. Pravidelná a častá bolest hlavy - Často ji přisuzujeme únavě, špatnému pitnému režimu nebo úplnému vyčerpání. Mnohdy je to ale i ukazatel, že s naším zrakem není něco v pořádku.

2. Mžourání - Text na počítači či v novinách je nějaký malý a vrásky na čele jen přibývají.

3. Bolest a pálení očí - Často si můžeme myslet, že za to může alergie, prach či nevyspalost. Nepodceňujte tento ukazatel a vyhledejte očního lékaře.

4. Přečteš to? - Ať už řídíte a horko těžko rozpoznáte značku několik metrů od vás, anebo vám pro změnu dělá problém etiketa na potravinách v obchodě, není na co čekat.

5. Stín, kam se podíváte, a rozmazané vidění - Oční vadu astigmatismus nejčastěji poznáme tak, že si pleteme podobně vypadající písmena a čísla (B3869OGC), často kolem nich vidíme i stíny.