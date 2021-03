Kojení a jeho podpora aneb Jak na spokojené miminko

Mateřské mléko je pro miminko tou nejpřirozenější stravou. Nejen že posiluje jeho imunitu, dodává mu potřebné vitaminy a výživu, ale hlavně utužuje a buduje vztah mezi maminkou a miminkem. Kromě toho také napomáhá k co nejrychlejšímu stažení dělohy do původního stavu, snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a pomáhá k rychlejšímu úbytku poporodních kil. Čím kojení podpořit a jak na něj?

Po porodu se mezi matkou a dítětem vytváří silné citové pouto, které je budováno a rozvíjeno také kojením. To je dle odborníků důležité nejen z hlediska výživy, ale blízký kontakt přispívá i budoucímu duševnímu zdraví dítěte. Ne vždy je kojení tak samozřejmé, jak se může na první pohled zdát. Maminky prvorodičky jsou po porodu mnohdy překvapené. Některým se mléko dostaví později, další ho mají málo a jiné trápí např. vpáčené bradavky. Jestliže kojení nejde od začátku podle představ, nestresujte se.

Na začátek se obrňte trpělivostí

Během prvních pár dnů je důležité nenechat se znervóznit a obrnit se trpělivostí. Ačkoliv se jedná o přirozený proces, mohou mít některé maminky problém s technikou nebo např. tvorbou mléka. Někdy stačí malá úprava techniky kojení, každému vyhovuje něco jiného, proto je důležité nebát se zkoušet různé možnosti a kojící polohy. Problémem mohou být také vpáčené či ploché bradavky, ty je možné masírovat či vytahovat. Existují také speciální "formovače" určené do podprsenky, které ňadra na kojení připraví. Kromě toho je jednou z překážek také bolestivé nalití prsů, a to zejména mezi druhým a čtvrtým dnem po porodu. K oteklým prsům se často přidá také horečka. Tady nezbývá nic jiného než prsy mezi kojením ledovat, aby otok splaskl, a před krmením je zase nahřát, díky čemuž dojde k uvolnění mléka. Důležitá je také správná strava, právě ta podporuje přirozenou tvorbu mléka.

Kojení napomáhá vyvážená strava i pitný režim

Mléko obsahuje látky, které nastartují imunitu novorozence, je tedy důležité, aby byl jídelníček novopečené maminky vyvážený a pestrý. Kromě toho existují také potraviny, jež přispívají k tvorbě mléka. Do jídelníčku se tak doporučuje zařadit mrkev, hnědou rýži nebo např. lososa, který ukrývá vysoké množství omega-3 mastných kyselin. Důležité jsou také zdravé tuky, kyselina listová nebo železo. To lze najít, kromě běžných potravin, také v doplňcích stravy určených pro těhotné a kojící. "Vhodný je např. GS Mamavit Prefolin + DHA, který byl vyvinut s odborníky z Ústavu pro matku a dítě v Praze-Podolí a kromě omega-3 mastných kyselin obsahuje i dalších 23 vitaminů včetně jódu, vápníku, železa, hořčíku a zinku," upřesňuje MUDr. Karel Metyš, specialista na výživu těhotných. K tvorbě mléka může napomoci také správný pitný režim. Doporučovaný denní příjem je od 2,5 do 3,5 litru, pozor ale na uměle doslazované nápoje.

Když to nejde, svět se nezboří

Pokud dělá kojení ze začátku maminkám problémy, je důležité, aby se nesrovnávaly např. s kamarádkami, které kojí bez problému, či s ostatními ženami. Zásadní je spoléhat se na vlastní intuici než na to, co říkají tabulky. Je totiž naprosto běžné, že kojení se musí naučit, stejně jako všechno, co je pro nás nové. Pokud to přeci jenom nepůjde, je lepší po dohodě s lékařem přejít na umělou stravu než trápit sebe i miminko.

Tipy na podporu tvorby mléka a snazší kojení

1) Protažení prsního svalu

Lehněte si na bok, obě kolena pokrčte, kolena dejte do roviny s kyčelními klouby, paže položte před sebe tak, aby byly na sobě. Horní ruku pomalu zvedejte směrem ke stropu až do otevření hrudníku. Kolena mějte neustále na sobě a pozici prodýchejte.

2) Masáž prsů

Pomocí dvou prstů provádějte jemné kruhové pohyby po celém prsu. Poté mezi palcem a ukazováčkem jemně masírujte každou bradavku.

3) Bylinné čaje

Tvorbu mléka podporuje např. fenykl, který kromě jiného pomáhá také proti nadýmání miminka. Doporučuje se podávat ideálně formou čajů, a to denně dva šálky.