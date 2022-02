Konec kontrol očkování pomůže sportovním centrům, doufají v návrat klientů

Provozovatelé sportovních center v Karlovarském kraji uvítali konec povinnosti kontrolovat covidové certifikáty o očkování návštěvníků. Pro sportovní a fitness centra byly podmínky silně omezující a přišla o hodně pravidelných klientů. Věří ale, že po zrušení opatření se zájem znovu brzy vrátí do stavu před koronavirovou pandemií.

"Celá covidová doba, tedy poslední dva roky, byla pro sportovní centra tragická. Úbytek se počítat mezi 60 až 70 procenty klientů a všichni jsme čekali na to, až se ta opatření rozvolní," řekl ve čtvrtek provozovatel sportovního a fitcentra Trinity v Chebu Jiří Černý.

"Sami budeme dbát na to a nabádat lidi, aby ve společných prostorech, jako jsou šatny nebo tam, kde se lidé kupí, dál nosili roušky. Nechceme přispívat žádným způsobem k šíření nemoci nebo aby se ta špatná situace vrátila. A uvidíme, co ukáže nejbližší období, a doufáme, že nebudou potřeba znovu nějaká razantní opatření, která by nám omezila vstup našich klientů," uvedl Černý.

Věří, že se jeho klienti znovu do sportovního centra vrátí. Naznačuje to i zkušenost z první vlny protiepidemických opatření. Po jejich odeznění se lidé ke sportování vrátili a dokonce ještě ve větším počtu než před příchodem omezujících opatření. Za jak dlouho se ale vše vrátí do normálu, je nyní těžké odhadovat, doplnil Černý.

Od čtvrteční půlnoci nemusí kontrolovat covidové certifikáty restaurace, sportovní centra, služby jako kadeřnictví a podobně.