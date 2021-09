Kontaktní čočky: Jednodenní, čtrnáctidenní nebo měsíční?

Ačkoliv dioptrické brýle dokáží skvěle pozvednout outfit a osobnost, kontaktní čočky přeci jen zajistí větší svobodu a pohodlí. Narozdíl od brýlí například nesklouzávají z nosu, nemlží se, když vejdete z chladu do teplé místnosti a snesou také dešťové kapky. Kontaktní čočky umožní ostré vidění v celém zorném poli a zjednoduší vám také sportování, řízení auta i další činnosti, kde potřebujete periferní vidění. Jaké jsou nejčastější typy kontaktních čoček, jejich benefity a co na ně řekne váš osobní rozpočet?

Jednodenní kontaktní čočky: Nejzdravější a nejhygieničtější varianta

Jednodenní kontaktní čočky jsou určeny k jednorázovému použití. Na konci dne je jednoduše vyhodíte a nepotřebujete k jejich údržbě čisticí roztok. Jedná se tak o nejzdravější a nejpohodlnější způsob nošení kontaktních čoček, díky kterému předejdete nepříjemným očním zánětům. "I díky snižujícím se cenám jsou jednodenní čočky čím dál populárnější, zvláště u lidí, kteří střídají brýle a kontaktní čočky. Tyto kontaktní čočky se nosí pouze jeden den. Ráno si nasadíte nový, čerstvý pár a večer ho vyhodíte. Jednodenní kontaktní čočky jsou považovány za nejzdravější typ čoček. Proč? Jednoduše proto, že si na oči nasazujete vždy čerstvý, sterilní pár, který po použití vyhodíte, a nehrozí jejich kontaminace v důsledku špatného čištění," popisuje Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz, online prodejce kontaktních čoček, slunečních a dioptrických brýlí. Tato varianta čoček je také velmi vhodná na cestování, protože nepotřebujete žádné roztoky či pouzdra na čočky. Jednodenní kontaktní čočky mohou více vyhovovat i prvonositelům čoček, kteří ještě nemají zažitou rutinu s péčí o své čočky.

Čtrnáctidenní kontaktní čočky: Slušný kompromis

Čtrnáctidenní kontaktní čočky jsou určeny ke každodennímu nošení s výměnou po čtrnácti dnech. Díky této době výměny jsou čočky vhodné i pro nositele s citlivýma očima. "V nabídce najdete čočky z hydrogelových i silikon-hydrogelových materiálů pro korekci všech refrakčních vad - hypermetropie, myopie, astigmatismu i presbyopie. Tyto čočky se nosí po dobu dvou týdnů. Po čtrnácti dnech je potřeba vyměnit je za nové. K péči o čtrnáctidenní kontaktní čočky doporučuji také kvalitní roztok na čištění, ve kterém se přes noc čočky uchovají," říká dále Štěbetáková.

Měsíční kontaktní čočky: Úspornější, ale náročnější na hygienu

Jedná se o kontaktní čočky určené k nošení po dobu třiceti dnů. V některých typech můžete dokonce i spát. "Měsíčním čočkám je nutné věnovat patřičnou a zodpovědnou péči. To znamená každý večer je vyjmout, vyčistit a uložit k regeneraci na nezbytně nutnou dobu (udanou výrobcem roztoku) do pouzdra s čerstvým roztokem. To vše je nutné z toho důvodu, aby si měsíční kontaktní čočky zachovaly své perfektní vlastnosti po celou dobu 30 dnů. Mezi měsíčními čočkami najdete například čočky sférické, torické i multifokální," vysvětluje odbornice z Alensy. Nabídka měsíčních kontaktních čoček obsahuje také čočky určené ke nošení v kontinuálním režimu. To je ale nutné vždy předem konzultovat se svým očním lékařem.

Šetrně k vaší peněžence?

Pokud jde o cenu, pak jsou měsíční čočky jasným vítězem. Hned v závěsu jsou čočky čtrnáctidenní. Pokud budete nosit jednodenní čočky po dobu jednoho měsíce každý den, z pochopitelných důvodů vyjdou jako nejdražší varianta. Na druhé straně, dojde-li k poničení jednodenní kontaktní čočky, snadno a bez větší finanční újmy ji nahradíte novou. Přemýšlíte-li o variantě čtrnáctidenních nebo měsíčních kontaktních čoček, berte také v potaz, že k jejich používání potřebujete čisticí roztoky a pouzdra, které je dobré do celkových výdajů také započítat.