Kouzla chytré domácnosti

Líbilo by se vám ráno vstávat se svou oblíbenou hudbou, zatímco by se automaticky roztáhly závěsy a v kuchyni by se vám už ohřívala voda na čaj? Nebo byste více ocenili, kdyby domácí pomocníci za vás uklidili celou domácnost? Dnes už o tomto nemusíte pouze snít, stačí si jen vybrat ta správná smart zařízení a vytvořit si vlastní chytrý domov.

Inteligentní Wi-Fi

Základem každé chytré domácnosti je kvalitní internetové připojení a speciální zařízení, díky kterému dokážete nastavovat domácí elektroniku přesně tak, jak potřebujete. Přístroje lze pak jednoduše ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu. V mobilní aplikaci přesně vidíte, kdo je připojen. To umožňuje nastavit např. Wi-Fi večerku dětem nebo vytvořit bezpečné přihlášení pro vaši návštěvu. Dnes už najdete v nabídce i designové kousky modemů, jakým je např. nový O2 Smart Box s funkcí Inteligentní Wi-Fi, špičkovým výkonem a elegantním designem. Navíc dokáže připojit až 10krát více zařízení, než jste byli doposud zvyklí. V dnešní době to oceníte nejen při práci či studiu z domova, ale i ve svém volném čase při hraní on-line her či sledování oblíbených seriálů. Smart router lze navíc propojit s kamerami a bezpečnostními čidly. Kromě dokonalého internetového připojení vám tak poskytne i ochranu domova a rodiny.

Hlasový asistent naslouchající na slovo

Kouzelná krabička, kterou můžete úkolovat pouze pomocí svých slov. Jinak řečeno hlasový asistent ovládající všechna domácí smart zařízení. Zapne, vypne, či dokonce změní intenzitu osvětlení. Reguluje topení, nastavení termostatu a s tím spojenou teplotu v jednotlivých částech domu. Pustí vaši oblíbenou hudbu či zapne TV s rozkoukaný seriálem. Nedělá mu problém zapnout myčku, roztáhnout žaluzie, nastavit budík či zodpovědět některé otázky. Podá vám info o aktuálním počasí či novinkách, co se stalo ve světě. Při výběru hlasového asistenta však nezapomeňte zohlednit kompatibilitu s ostatními domácími zařízeními.

Chytré Wi-FI zásuvky

Pokud patříte mezi zapomnětlivce, co se po odchodu z domu ptají sami sebe, zda vypnuli světlo, rychlovarnou konvici, či dokonce žehličku, vyzkoušejte chytré Wi-Fi zásuvky. Ty můžete jednoduše a pohodlně ovládat i na dálku. Jejich velkou výhodou jsou kromě dokonalé kontroly i reálná úspora elektrické energie. Prostřednictvím aplikace nastavíte časovač nebo si naprogramujete vlastní harmonogram. Díky němu se o zapínání a vypínání už nemusíte vůbec starat. V případě, že nebudete doma, zásuvky vám poskytnou i určitou ochranu proti zlodějům. Disponují inteligentní funkcí, která zapíná a vypíná osvětlení, tak aby navodila dojem, že doma někdo je.

Chladnička se zabudovanou kamerou

Že robotický vysavač uklízí přesně ve chvíli, kdy nejste doma, není nic nového, ale slyšeli jste už o chladničce, která vám ukáže svůj obsah, ať už jste kdekoli? Díky této vychytávce si už nemusíte do obchodu psát seznam, co nakoupit. Stačí se jen podívat do mobilní aplikace, která je propojena se zabudovanou kamerou a vy přesně uvidíte, co vám doma chybí. Chytré chladničky kromě toho zajišťují přesnou regulaci teploty a rovnoměrné chlazení během celého dne. Bonusem je, že vůbec nejsou hlučné a zajišťují větší úsporu energie než ty obyčejné.

Květináč-pěstitel

Pokud jste tip zahrádkáře, kterému zemře i kaktus, máme pro vás tip na chytrý květináč. Ten si hravě poradí se zeleninou, bylinkami či květy. Stačí, když si v aplikaci vyberete, co chcete pěstovat, a o zbytek se už postará sám. Rostlinkám zabezpečí optimální přísun vody, světla a živin. Chytré květináče garantují až trojnásobně rychlý růst, díky tomu, že vytvářejí dokonalé podmínky pro život rostlinky.

Extra tip: Nový O2 Smart Box- revoluční modem a centrum chytré domácnosti

Společnost O2 přichází na trh s novinkou v podobě druhé generace O2 Smart Boxu. Jedná se o supervýkonný modem, Wi-Fi router a centrum chytré domácnosti v jednom, který pochází z dílny českých vývojářů v O2. Přístroj nabízí nejmodernější a nejrychlejší datový tok díky Wi-Fi standardu 6, připojí až desetkrát více zařízení beze ztráty rychlosti a díky funkci Inteligentní Wi-Fi se sám postará o optimální distribuci signálu mezi jednotlivá zařízení. Díky mobilní aplikaci jsou všechny funkce dostupné v reálném čase odkudkoli na světě jednoduše z mobilu. O2 Smart Box je navíc skvělým bytovým doplňkem. O jeho unikátní design se postaral designér Zoltán Matuška. Každý zákazník má navíc možnost vzhled ještě více individualizovat svým vlastním návrhem či fotkou aplikovanými na boční stěny O2 Smart Boxu.