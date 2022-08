Kouzlo domova: tři tipy, jak zútulníte svůj interiér

To, co dělá z domu či bytu pravý domov, je osobitost, ze které čiší individualita majitelů. Existují různé způsoby, jak své království vyšperkovat přesně podle vlastních představ. Ukážeme vám, čím interiér zútulníte, aniž byste v něm prováděli velké úpravy...

Vtiskněte svému bydlení osobitost

Jste vášnivým cestovatelem a ze svých výprav si rádi vozíte suvenýry? Když budou bez ladu a skladu po celém bytě, může pak prostor působit chaotickým a neuklizeným dojmem. Svým pokladům vyhraďte vitrínu, ideálně zasklenou, aby se z nich nestaly "pracholapače". Pěkně pohromadě tak budete mít vzpomínky stále na očích a zároveň se stanou výrazným prvkem vašeho interiéru. Zdi můžete doplnit fotografiemi z vašich cest. Anebo jste milovníkem přírody? Vylaďte byt do odstínů, jako je béžová, hnědá, khaki či šedá, a využijte v něm přírodní materiály v podobě dřeva, kamene nebo bambusu. Doplňte místnost závěsnými květináči s rostlinami nebo "zelenou" stěnou. Milovníkům knih zase nesmí chybět koutek s ušákem a knihovnou. Na první pohled pak bude každému jasné, kdo tady bydlí a jaký je. A vy se budete cítit dobře, když budete obklopeni tím, co máte rádi...

Originální stínění perfektně dotvoří vzhled místnosti

Tytam jsou doby, kdy jedinou možnost ochrany před sluncem představovaly těžké závěsy, do kterých se chytal prach, anebo šedivé horizontální žaluzie. Interiérové stínění je praktické, protože nepouští do útrob domova oslňující paprsky ani nevítané pohledy zvenčí. Má ale i svou estetickou funkci. Dnes existují nejen různé typy stínění, ale také pestrá škála barev a designových řešení. "Každý má trochu jiný styl bydlení a preference, proto se snažíme, aby nabídka barev profilů, lamel a látek byla co nejširší a nejmodernější," říká Aneta Paroulková, marketingová specialistka společnosti ISOTRA, která se již 30 let zabývá stíněním. Zvolit můžete vedle vertikálních a horizontálních žaluzií také posuvné japonské stěny, látkové rolety anebo skládané látkové Plissé. Jejich výhodou je možnost stažení do horní i spodní části okna, čímž lze polohu přesně přizpůsobit úhlu slunečních paprsků. Navíc je možné je realizovat i v atypickém tvaru, například do kulatých, trojúhelníkových či lichoběžníkových oken. "Setkáváme se stále častěji s atypickými zakázkami všeho druhu," přiznává Paroulková. Můžete si vybrat stupeň propustnosti, nepřeberné možnosti barevných kombinací i různé vzory - například květiny, kruhy, abstraktní motivy či veselé obrázky pro děti... Stíněním můžete také perfektně doplnit malbu stěn, aby vše dokonale ladilo.

Plissé zútulní i místnosti, kde je vlhko, jako je koupelna nebo kuchyň. Nepřeberné množství vzorů a barev skvěle doladí jakýkoliv interiér a propůjčí mu osobitost. Hodí se i jako stínění do dětského pokoje. Díky veselým barvám rozjasní místnost, snadno se udržuje i ovládá a má variabilní stahování podle toho, kam během dnes dopadají paprsky.

Bytový textil nadělá hodně muziky za málo peněz

Díky přehozům, polštářům, kobercům, ubrusům či běhounům, prostírání, sedákům na židle a dalším atributům bude váš prostor útulný a hřejivý. Navíc můžete zvolit neutrální nábytek a podlahu a barevně výrazné doplňky, které místnost rozjasní. A pokud se vám daný odstín okouká? Stačí za pár korun bytové textilie vyměnit za jiné barvy, a získáte jako mávnutím kouzelného proutku nový interiér snadno a rychle. Když navíc vsadíte na "hand made" výrobky, vytvoříte díky nim originální design s puncem jedinečnosti. U textilních dekorací dávejte jen pozor v případě, že jste alergici - mohou v sobě zachytávat alergeny, jako je prach či pyl. Nezapomínejte v takovém případě na jejich časté praní. Textilní dekorace volte tak, aby k sobě ladily: například huňatý koberec s podobně chlupatými polštáři vytvoří útulné prostředí ve stylu severského hygge.