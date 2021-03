Kouzlo nevšedních míst

Čechy, Morava a Slezsko. Každý kout České republiky v sobě skrývá nevšední místa, která byste na svých toulkách neměli minout. Vyjma přírodních krás, historických památek anebo naopak moderních výdobytků zábavy 21. století tvoří zážitky z každé cesty i zvolené ubytování. Přinášíme inspiraci od Amazing Places, kouzelných, nevšedních míst, která budou třešinkou vašich cest.

Anybody hotel

Nekonvenční je pro Anybody hotel slabé slovo. Nejenom, že v něm nenajdete žádnou recepci, ale i samotná kombinace barokního paláce a designových pokojů inspirovaných

slavnými filmy, je hodně originální. Zažijete zde něco naprosto jiného. "Každý pokoj obsahuje i nteraktivní vybavení a na míru míchané drinky v minibaru. Co je ale naprosto unikátní, je zážitková hra šitá na míru dvojicím, která rozproudí vaši fantazii a přenese vás do atmosféry filmů z šedesátých let," láká k pobytu Petr Kotík z portálu Amazing Places. Hotel je součástí Zelného trhu, kde najdete ta nejlepší místa gastro scény Brna. A jelikož je trh v samotném historickém centru, dojdete pěšky téměř kamkoliv, kde se v tomto dynamickém městě něco děje. Vydejte se na procházku na Hrad Špilberk nebo Katedrálu Petrov. Jako na dlani budete mít divadla, kina, ale i restaurace, bary a nejrůznější obchody.

Kouzelná Samota

Jak už název sám napovídá, Kouzelnou Samotu najdete úplně mimo civilizaci uprostřed luk a polí nedaleko Benešova u Prahy. Jde o místo tak krásné, že se tam budete chtít přestěhovat. Původní zemědělská usedlost dostala díky citlivé rekonstrukci nový háv, který okouzlí snad každého hosta. Kouzelná Samota je ideálním místem pro rodinné sešlosti, menší oslavy nebo třeba teambuilding. "Odpočívat a sbírat inspiraci; přesně tohle vám půjde na Kouzelné Samotě skvěle. Na rozlehlé zahradě si každý může najít své místo, kde může být v absolutním klidu obklopen krásnou přírodou. Nebo relaxovat u bazénu, případně na venkovní terase uprostřed malého vinohradu," představuje místo Petr Kotík z Amazing Places. Pokud byste zatoužili po procházce, v okolí najdete několik turistických tras, po nichž se můžete vydat objevovat krásy této části republiky.

Vila Na Landeku

Zrekonstruovaná prvorepubliková vila byla postavena před více než sto lety pro ředitele

černouhelného dolu. Ve své největší slávě zářila na poli kulturního dění a přesně o to se snaží i současní majitelé. "Vila stojí na samotném vrcholu Landeckého kopce, přímo nad Ostravou. To, že se jedná o jediný dům stojící na kopci přidává vile na jedinečnosti. Kolem vily se navíc rozprostírá rozlehlý park, jehož součástí je divadelní amfiteátr s výhledem na celou Ostravu a blízké Beskydy," popisuje malebné prostředí Petr Kotík z Amazing Places. V létě se konají na zahradě pikniky nebo různé venkovní hry. Dokonalou romantiku můžete prožít ve venkovní vířivé kádi se šampaňským a promítáním vašeho oblíbeného filmu na plátno.

Wellness Rock Live

Pokud jste milovníci hudby a rádi byste si udělali svůj soukromý koncert, tak máte jedinečnou příležitost tohle zažít v soukromém apartmánu v Jindřichově Hradci. Čeká na vás obrovská postel, bicí, prvotřídní ozvučení a světelné efekty, které z vás udělají hudební star. "Pustit si svůj oblíbený žánr do prvotřídního ozvučení, zapnout do toho světla, bouchnout pořádně do bicích a nechat se unášet na vlnách melodií. Tenhle zážitek je především o hudbě a odpočinku," usmívá se Petr Kotík z Amazing Places. Když pak budete potřebovat trochu zchladit a uklidnit, je pro vás připraven venkovní koupací sud a vířivka, ze kterých můžete pozorovat hvězdnou oblohu.