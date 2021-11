Královská houba Reishi.

Reishi je přezdívaná "Božskou houbou nesmrtelnosti". Ačkoli má hned několik poetických přízvisek, v češtině se jedná o lesklokorku lesklou - dřevokaznou chorošovitou houbu, která své jméno získala díky typicky lesklému povrchu. Proč je Reishi tak výjimečná a kam až sahá její historie?

Jestli už jste o Reishi někdy slyšeli, pak je zřejmě ve spojení s tradiční čínskou nebo východní medicínou. Ganoderma lucidum, tedy Reishi, pochází z Asie, kde dostala vznešené označení: božská houba nesmrtelnosti či královská houba. Tamní obyvatelé a jejich předci houbu využívali pro své zdraví po 4 000 let - a tak není divu, že zatím co u nás se o ní hovoří spíše sporadicky, v Asii jde o často skloňovaný název běžně používané medicinální houby. Nejednalo se však pouze o medicinální houbu, ale i o talisman pro štěstí a ochranu před možným zlem. Zajímavé je, že Reishi byla oblíbená i mezi mnichy v taoistických klášterech. Houbu užívali před meditací, věděli totiž moc dobře, že Reishi dokáže kromě jiného i uklidňovat našeho ducha Shen.

Houba, na které byste si nepochutnali

Když už jsme u vnitřního užití Reishi, zklameme ty, kdo milují houby. Na lesklokorce byste si nepochutnali. Má výrazně dřevnatou strukturu a je hořká, tedy ne úplně vhodná k přípravě gurmánské večeře. Kromě toho je tvořena z větší části nestravitelnou vlákninou. To jsou důvody, proč je houba jako potravní doplněk stravy dále zpracovávána dvojitou extrakcí, aby bylo možné užívat ji vnitřně.

Co dokáže Reishi?

Co královská houba nebo z čínštiny Lingzhi umí? Může být považována za superpotravinu, ale dle zákonů o zdravotních tvrzeních vám můžeme odhalit jen ty, které jsou schválené Evropskou unií. Reishi je vhodná pro podporu imunitního systému, podporu normálních funkcí oběhové soustavy a k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Pokud vás zajímá více benefitů, které vám složení jedinečné Reishi může nabídnout, pak doporučujeme pátrat po studiích nebo relevantních textech, které se zabývají jejími účinky na zdraví člověka.

Krása skrytá uvnitř

Co pomáhá zevnitř, může pomáhat i navenek. Některé studie se již zabývají i myšlenkou na využití medicinálních hub v kosmetice. To platí i pro Reishi, která v sobě ukrývá přírodní poklad plný aktivních látek. Reishi by podle všeho mohla přispívat k ochraně pleti před oxidačním stresem nebo k prevenci stárnutí pokožky. Vzhledem k návratu k přírodě, o kterém slyšíme čím dál častěji a ze všech stran, je možné, že právě takové rostlinné poklady s všestranným využitím budou v budoucnu stále žádanější. Žádanější jako podpora vitality i krásy. Jinak tomu není ani v naší kosmetice CareMedica, která obsahuje extrakty z medicinálních hub. #caremedicacz / www.CareMedica.cz