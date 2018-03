Australan uplaval 50 metrů za 56 vteřin, je mu 99 let

Devětadevadesátiletý Australan George Corones uplaval 50 metrů volným stylem za 56,12 vteřiny, a zřejmě tím pokořil minulý rekord ve své věkové kategorii. Jak informoval server BBC, pokud jeho výkon potvrdí Mezinárodní plavecká federace (FINA), bude to znamenat, že Corones překonal původní rekord o 36 vteřin.

Corones plaval v bazénu v Gold Coastu ve státě Queensland, kde ho povzbuzovalo nadšené publikum. Jeho výkon spadá do věkové kategorie 100-104 let, protože Coronesovi bude 100 let v dubnu.

Corones žije v Brisbane a v mládí byl vášnivým plavcem. "Nechal jsem toho na začátku (2. světové) války a pak jsem až do odchodu do důchodu neplaval," řekl. Začal znovu, když mu bylo 80 let, prý kvůli fyzickému pohybu. Plave třikrát týdně a také chodí do tělocvičny.

"Zpočátku to trochu trvá, než se rozhýbete, rychleji se unavíte, ale když si počínáte opatrně, odměna je astronomická," řekl.

Před ním na této trati zaplaval rekord Brit John Harrison, když 50 metrů zdolal za minutu a 31 vteřin.

Pan Corones v sobotu poplave znovu, tentokrát na stometrové trase, kterou Harrison uplaval za tři minuty a 23 vteřin.