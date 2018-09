Bez mobilu ani ránu. Cestující si chtěl v kokpitu nabít telefon

Indické aerolinie IndiGo musely vyvést jednoho pasažéra z letadla ještě před odletem. Snažil se totiž dostat do pilotní kabiny, kde si chtěl nabít svůj mobilní telefon. Indie zažívá v poslední době velký boom v letecké dopravě a s podobnými případy se palubní personál potkává poměrně často. Informoval o tom britský server The Guardian.

Podle indických médií byl muž v přiopilém stavu, když nastupoval do vnitrostátní linky letadla směřujícího z Bombaje do Kalkaty. "Zatímco letadlo ještě bylo na zemi, tak se neposlušný pasažér pokusil vejít do pilotní kabiny. Argumentoval tím, že si potřebuje nabít svůj mobilní telefon," stálo v oficiálním prohlášení aerolinek IndiGo.

Palubní posádka zavolala na muže policii, ta ho zatkla za ohrožení veřejné bezpečnosti. Na stanici ho nějakou dobu vyslýchala, poté byl propuštěn. Podobný incident řešily aerolinie už o pár dní dříve. Cestující na letu z Dillí do Biháru se snažil krátce po startu otevřít zadní dveře letadla. Jiný muž zase bezdůvodně spustil alarm a rovněž byl po příletu odevzdán policii.

Spousta pasažérů-nováčků

Častější problémy s pasažéry řeší Indie i proto, že v posledních měsících klesly ceny pro vnitrostátní lety a příjmy obyvatel obecně rostou, takže si druh letecké dopravy může dovolit více lidí. V tomto roce se jen do srpna v zemi prodalo už přes 91 milionů vnitrostátních letenek, což je oproti stejnému období v minulém roce nárůst o více než 21 procent.

Příliv spousty pasažérů, kteří cestují letadlem poprvé, ale znamená mnohem větší pracovní nasazení pro palubní personál. Kupříkladu společnost Air Asia India oznámila, že připravuje instruktážní video, v němž novým zákazníkům vysvětlí základní pravidla cestování letadlem. Ta mají zahrnovat nejen upozornění na včasný příjezd na letiště, ale třeba i návod na správné používání toalet na palubě letadla.

Těžká práce letušek

Indické letušky se navíc často musí potýkat s obtěžováním ze strany bohatších cestujících. "Myslí si, že jim projde všechno. Pokud se nějakému muži líbí váš obličej, neustále si vás k sobě volá, nebo když mu podáváte šálek, tak se pokouší nejprve dotknout vaší ruky," svěřila se s nepříjemnými problémy letuška Sanchita Nandaová ve svém článku pro tamní server The Print.

Její slova potvrzují fakta. Počet nahlášených případů sexuálního obtěžování na palubě podle statistik roste, a to nejen v Indii. Se vzrůstajícím problémem se potýkají například i v USA. FBI v dubnu oznámila, že v roce 2017 řešila 63 takových případů.

Různým problémům na palubě svých letadel se ale nevyhnou ani luxusní aerolinie. Například společnost Qatar Airways řešila loni poněkud bizarní problém. Jedna cestující totiž použila palec spícího manžela k odemknutí jeho telefonu, přičemž v něm následně našla důkazy o tom, že ji podvádí. Manžela ho proto okamžitě začala fyzicky napadat, a když se ji nepodařilo uklidnit, muselo letadlo nouzově přistát v Čennaí.