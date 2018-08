Bruselští vybírali názvy nových ulic. Vzdali hold surrealismu

Belgická veřejnost dostala v rámci revitalizace někdejší industriální části města možnost navrhnout názvy pro 28 nových ulic, náměstí a průchodů budoucí rezidenční čtvrti. Konečný seznam tento týden vybrala komise úředníků, historiků a zástupců developerské společnosti. Pozornost deníku The Guardian upoutal zejména název odkazující na obraz belgického surrealistického malíře Reného Margittea.

Ceci n'est pas une rue (v překladu "Tohle není ulice") je variací na nápis na obraze dýmky, který tvrdí, že "Tohle není dýmka". Umělec, který v Bruselu žil po několik desetiletí, jedno ze svých nejznámějších děl vytvořil v roce 1929.

Mezi zbývajícími názvy vybranými pro budoucí obytný komplex lze najít také poctu významným ženám belgické minulosti. Ulice Chantal Akermanové připomene feministku a režisérku avantgardních filmů zesnulou v roce 2015 a Ulice Isaly Van Dienstové zase ženu, která se v 19. století stala první doktorkou v Belgii.

