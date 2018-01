Čepice Ceaușeska i toaletní papír. Rumuni dražili věci z komunismu

Čepice Nicolae Ceaušeska, jeho vyobrazení s Draculou i toaletní papír - tyto a dalších přibližně 250 předmětů spojených s bývalým rumunským komunistickým diktátorem se dražily v Bukurešti. Internetová aukce se konala u příležitosti 100. výročí Ceaušeskova narození.

Vyvolávací cena většiny položek se pohybovala mezi 100 až 200 eury (2500 až 5000 Kč). Diktátorova lovecká čepice s kožešinovým lemováním se prodala za 400 eur. Do dražby šly také zakázkové boty a kabelka vyrobené pro Ceaušeskovu ženu Elenu. Nový majitel za ně zaplatil 600 eur. Na deset eur vyšla role historického toaletního papíru, jenž byl v závěrečné fázi komunismu nedostatkovým zbožím.

Zástupce pořádající aukční síně Artmark Iulian Plestiu agentuře AP řekl, že předměty by mohly chtít získat dvě skupiny kupců, konkrétně sběratelé pamětihodností z řad Rumunů ve středním věku a mladí lidé, kteří touží po nyní módních symbolech komunistické éry. Nezlomní Ceaušeskovi stoupenci jako ti, kterých se 26. ledna v den jeho nedožitých 100. narozenin sešla malá skupinka u jeho hrobu v Bukurešti, prý nemají na účast v aukci peníze, navíc podle Plestiua už diktátorův portrét doma mají.

Jedním z nejdražších předmětů celé dražby byl velký vlněný koberec, na němž je zářící Ceaušescu a postavy rumunské historie včetně knížete Draculy na pozadí s traktory, továrnami a jinými socialistickými symboly. Ten se prodal za 1600 eur (400.000 Kč), tedy dvojnásobek vyvolávací ceny.

"Není to příjemná podívaná. Připomíná nám to éru, která nebyla zrovna nejlepší," komentovala televizní editorka v důchodu Ioana Popescuová aukci majetku člověka, který v Rumunsku nastolil režim považovaný za jeden z nejrepresivnějších ve východní Evropě. "Přece jen to ale může být zajímavé z dokumentárního hlediska," dodala.

Mezi nabízenými předměty byly také oficiální dokumenty jako například pozvánka na večeři z roku 1975 od posledního íránského šáha nebo novoroční pozdrav od amerického prezidenta Geralda Forda.

Ceaušescu se dostal k moci v roce 1965 a postupně začal pěstovat kult osobnosti. Jeho vláda udělala z Rumunska jednu z nejchudších zemí Evropy a provázely ji tvrdé represe vůči odpůrcům. Jen v posledních dnech režimu na konci roku 1989 zahynulo zhruba 1200 lidí. Sám Ceaušescu byl i s manželkou 25. prosince zastřelen ve městě Targovište. Jejich popravě předcházel rychlý proces vojenského soudu.