Cestoval do Číny s miliony v kufrech

Doslova s miliony v kufrech chtěl letět do Číny Francouz čínského původu. Jeho záměr mu ale podle agentury DPA překazila německá policie na letišti v Düsseldorfu, když v jeho zavazadlech našla hotovost 870 tisíc eur (22,6 milionu korun).



Svazky bankovek byly zamaskované jako čínské knížky, informovala dnes německá celní služba. Šestadvacetiletý muž po zjištění úředníků, jaký poklad s sebou do vlasti svých předků veze, nebyl s to vysvětlit, komu peníze patří ani na co jsou určené.

Incident se stal už 10. listopadu a policie provinilce po zadržení a vyšetřování nechala odletět, jak zamýšlel, přes Rusko do Číny. Ovšem bez "balíku" v kufrech, který prozatím zajistila.

Podle německého zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti musí být větší objem vyvážené hotovosti přihlášen, což dotyčný Francouz čínského původu neudělal. Obdobný normativní akt namířený proti organizovanému zločinu platí i v České republice.