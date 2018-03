Do aukce jde socha nahého Trumpa, může vynést až 620 tisíc

Ve Spojených státech jde do dražby socha nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Aukční síň Julien's Auctions očekává, že aukce by mohla vynést až 30 tisíc dolarů (620 tisíc korun).

Trumpovu kolorovanou sochu v životní velikosti v roce 2016 vytvořilo v několika exemplářích umělecké sdružení Indecline. Své dílo pak ještě před prezidentskými volbami skupina vystavovala v New Yorku, San Francisku, Seattlu, Clevelandu a Los Angeles. Do prodeje jde jediný zbývající kus, ostatní byly zničeny či poškozeny.

Mluvčí skupiny Indecline v roce 2016 sdělil, že dílo bylo inspirováno pohádkou Císařovy nové šaty od Hanse Christiana Andersena. Socha, která bude vydražena 2. května, nese název The Emperor Has No Balls (Císař bez koulí).