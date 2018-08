Fanynka Harryho Pottera? Už plánuje pohřeb v jeho stylu

Osmasedmdesátiletá Veronica Leaningová je opravdu oddanou fanynkou Harryho Pottera. Proslulé kouzelnické příběhy si oblíbila natolik, že si už nechala vyrobit rakev v barvách všech čtyř kolejí Školy čar a kouzel v Bradavicích. Ženě zbývá jenom několik měsíců života, proto se už pečlivě připravuje na svůj vysněný čarodějnický pohřeb. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Veronica je ve svém pokoji doslova obklopena předměty, které do jednoho souvisejí s řadou fantasy románů J. K. Rowlingové. Žena vlastní kompletní sérii Harryho Pottera, a to jak na DVD, tak i v klasické knižní podobě. Nesmějí chybět ani kouzelnické klobouky, košťata a autogramy herců. Žena má dokonce i zmenšeniny svých oblíbených postav, překvapivě však nejde o ty hlavní. "Nejraději mám profesora Snapea a domácího skřítka Dobbyho. Snapea všichni vnímají jako negativní postavu, ale na konci se ukáže, že je to všechno jinak. No, a Dobbyho prostě miluju," nechala se slyšet.

Dying Harry Potter superfan organises own funeral with Hogwarts-themed coffin https://t.co/yhERgq4fc3 pic.twitter.com/vCQpzmtIYc - Daily Mirror (@DailyMirror) 29. srpna 2018

Lékaři jí diagnostikovali rakovinu plic a kostí, má před sebou už jen několik měsíců života. "Harry Potter byl pro mě opravdu lék. Četla jsem všechny knihy a těšila jsem se na filmy. Mám celkem šest dětí, 15 vnoučat a 30 pravnoučat. To všechno mi dodává sílu," srovnává si myšlenky Veronica. Na svůj pohřeb je ale připravena, promyšlený má skutečně každý detail.

"Rakev ozdobil můj nevlastní syn Terry. Vzali jsme si ji z pohřebního ústavu, abychom ji mohli upravit podle mých představ. Jenže tam nejsou schopni ji bezpečně uložit, proto ji mám doma vedle své postele. Přeju si, aby můj pohřeb byl oslavou toho, co miluji," říká Veronica a dodává, že jejím přáním je, aby všichni účastníci pohřbu přišli v čarodějnickém oblečení.