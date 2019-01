Miluje hmyz. Minulý rok mu zemřel šváb, o němž sexuálně snil

Japonský nadšenec do hmyzu Yuta Shinohara odhalil na YouTube v rozhovoru pro asijský kanál Asian Boss, že byl hluboce zamilovaný do švába, kterému dal jméno Lisa. Hmyzem byl dokonce tak okouzlený, že se mu o Lise zdály sexuální sny. Informoval o tom bulvární britský server Metro.

Pro většinu z nás je tou pravou láskou člověk, v Japonsku jsou ale lidé, kteří preferují milostný vztah s jinou entitou. Začátkem roku jsme vás například informovali o tom, že muž se oženil s hologramem, nadšenec do hmyzu Shinohara měl zase slabost pro švába.

Samičku jistého druhu si nechal dovézt až z Afriky a dal jí jméno Lisa. Minulý rok ale šváb uhynul. Pro muže to byla citelná ztráta, neboť tvrdí, že Lisa byla "tou pravou". Aby s ní zůstal navěky, tak ji po její smrti snědl.

"Bylo to opravdu vážné. Žádná žena nebyla tak atraktivní jako Lisa. Lisa byla mou první láskou. Představoval jsem si, jak to s ní dělám, protože se mi opravdu líbila. Vím, že je to nemožné, ale představoval jsem si svět, ve kterém se švábi stali supervelkými nebo já se naopak stal supermalým," nebál se odhalit své bizarní tajemství.

K přírodě a hmyzu, kterým se běžně stravuje, podle svých slov tíhl odmala. Až v 19 letech ale o svém hobby řekl svým blízkým. "Myslel jsem si, že dělám něco špatného (pojídání hmyzu), a že kdybych to řekl kamarádům, tak mě budou za to šikanovat. Pak ale v roce 2013 vydala jedna organizace OSN zprávu, ve které psala o benefitech z pojídání hmyzu. Ten může být náhradním zdrojem bílkovin. Díky tomu článku jsem mohl odhalit své tajemství," vysvětlil.

Matka je za něj ráda

"Vůbec jsem nevěděla, že jedl hmyz už jako malé dítě. Vždy měl hodně rád louky, takže jsem ho často brala na kempování, abych mu udělala radost. Ale nikdy jsem nečekala, že můj syn bude za mými zády pojídat hmyz," sdělila reportérce ve videu Yutova matka Naomi Shinoharaová.

Synova záliba v netradičním koníčku ji nevadí. "To, že si můj syn vybral svou vlastní životní cestu, mě dělá hodně šťastnou. Cítím, jak z něj vášeň pro brouky vyzařuje, jsem za to vděčná," říká.

Zálibou Yuta však nejsou jen brouci, ale příroda obecně. Má například svůj oblíbený strom, který pojmenoval "Nebesa", a chodí ho pravidelně objímat.