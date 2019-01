Na kávě v Budapešti. Roboti vás obslouží a umí i klábosit

Zvenčí vypadá budapešťská kavárna Enjoy Café podobně jako jiné podniky tohoto druhu, kam lidé chodí na snídani, na čaj nebo na skleničku vína. Ale uvnitř se ukáže, že jde o mimořádné místo: o hosty v kavárně se starají roboti. Zvládnou všechno, co se od obsluhy v kavárně čeká, a k tomu i něco navíc. Roznášejí jídlo a pití, vyprávějí vtipy, zatancují si s dětmi nebo si jen tak poklábosí s hosty.

Za nápadem stojí technologická firma E-Szoftverfejlesztö, která chce lidem z masa a kostí přiblížit revoluci v automatizaci a umělé inteligenci.

Robotičtí číšníci a servírky vysocí přibližně jako šestileté dítě se v kavárně pohybují po předem daných trasách a rozvážejí objednané pochoutky zákazníkům. Ti si musejí dávat pozor, aby obsluze nepřekáželi v cestě. Jiní roboti, tak jako třeba Paprika, se starají o zábavu. Může si s hosty povídat, s těmi odvážnějšími i zatančit. Robotka Paprika, kterou vyvinula japonská firma Softbank, musela být upravena tak, aby slyšela hosty v kavárenském šumu, říká majitel Enjoy Café Tibor Csizmazia.

Podle recenzí, jaké o kavárně doposud vznikly, jsou hosté nadšení z šaškáren, jaké Paprika dělá, a jsou shovívaví k poněkud těžkopádnému stylu práce, kterým se ona i její kolegové vyznačují.

Ačkoli ve světě panují obavy, že roboti vytěsní lidi z práce, v budapešťské kavárně to neplatí. "Musíme zaměstnávat dvojnásobek lidí oproti dřívějšku, protože abychom ovládali 16 až 20 robotů od devíti ráno do devíti večer, musíme mít v záloze IT specialisty," řekl Csizmazia.