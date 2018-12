Na Králicku byl objeven zlatý poklad, pochází ze 16. století

Kulturní dědictví Pardubického kraje se na podzim rozrostlo o zlatý podklad, který čítá 60 zlatých dukátů ze 16. a 17. století. Náhodný nálezce ho objevil u Králík na Orlickoústecku. Mince někdo zahrabal jen mělce, předpokládal, že se pro ně brzy vrátí. Řekli to zástupci kraje a muzeí.

"Nálezy tohoto typu nejsou úplně běžné. Hlavním oběživem byly mince stříbrné. Mohlo se jednat o vyplacený žold nebo třeba podíl z kořisti," řekl numismatik Východočeského muzea Vorel.

Mince pocházejí z doby od poslední čtvrtiny 16. století do počátku 17. století. Jádro tvoří mince z Polska, Nizozemska a Uherska, mezi tím jsou například dva turecké dukáty. V tehdejší době by se za nalezený poklad daly pořídit dvě krávy nebo kvalitní kůň, na koupi domu by již kupec potřeboval peněz víc, uvedl Vorel.

Mince kdosi zakopal nejspíš v polovině 30. let 17. století. Svědčí o tom dukáty z té doby, které jsou mimořádně zachovalé. Jedna mince váží přes tři gramy a ryzost zlata je kolem 90 procent. Stříbrné mince byly třikrát těžší. Při delších cestách se lépe převážely zlaté mince, které nebyly tak těžké.

"Dukát je velká hodnota v malé hmotnosti. Zlato mělo vyšší platební sílu než stříbrný tolar. Polské, nizozemské či uherské dukáty platily bez ztráty hodnoty po celé Evropě, v tom bylo jejich kouzlo," řekl Vorel.

Mince byly nejspíš v koženém sáčku, který se časem rozpadl. Většina mincí byla na jednom místě, jen část se jich vlivem orby rozptýlila kolem. Nedaleko místa vedla již zaniklá cesta, uvedl archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě David Vích.

Poklad muzeum patrně již v příštím roce vystaví. Nálezce možná dostane odměnu ve výši deset procent z ceny pokladu. Nejdřív ho ale musejí numismatici ocenit. "Jsem připravený předložit krajské radě návrh o vyplacení odměny do deseti procent podle zjištěné materiální a historické hodnoty pokladu," řekl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).