Novozélandští vědci našli v tulení stolici USB klíč se snímky

Nečekaného nálezu se dočkali novozélandští vědci - ve vzorku tulení stolice nalezli funkční USB klíč s fotografiemi a videi z dovolené. Paměťový klíč obsahoval mimo jiné video, na němž si samice tuleně hraje s mládětem. Odborníci pomocí analýzy výkalů těchto "žraloků Antarktidy" v novozélandských vodách vyhodnocují jejich zdravotní stav a sledují, čím se živí.

Zmrazený vzorek byl před rozmrazením rok skladován. Odevzdal jej veterinář, který monitoruje nezdravě vypadajícího tuleně leopardího na jedné z pláží novozélandského Jižního ostrova. "Na to, kde se (zařízení) našlo, je v dobrém stavu," komentoval nález výzkumný ústav NIWA.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery - a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0