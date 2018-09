Obří hlava nad Temží má lidi přimět nebát se mluvit o duševním zdraví

Devítimetrová skulptura hlavy, která v oblíbené londýnské části South Bank přehlíží řeku Temži, v noci mění barvu podle nálady lidí. Dílo nazvané Head Above Water (Hlava nad vodou), jež vytvořil designér Steuart Padwick, má přitáhnout pozornost k otázkám duševního zdraví.

Osvětlení desetitunové dřevěné hlavy se může měnit, aby znázornilo pocity štěstí, smutku a veselosti. Lidé se mohou po setmění prostřednictvím Twitteru s hlavou "spojit" a dát najevo, jak se zrovna cítí. Hlava začala pocity promítat v sobotu.

Steuart Padwick v televizi Sky řekl, že jde o symbol "naděje, statečnosti, soucitu, pozitivního přístupu a změny pro ty, kdo problém s duševním zdravím měli nebo se s ním stále potýkají, a pro lidi, kteří je podporují".

Podle odhadů potíže s psychickým zdravím během jednoho roku potkají jednoho člověka ze čtyř.

Appearing on the shore of the Thames this week is 'Head Above Water', a new interactive sculpture which aims to challenge #MentalHealth stigma. Dr Sally Marlow of @KingsIoPPN has advised on the changing colours to describe different emotions. https://t.co/AG2UEplUeV #TimeToChange pic.twitter.com/ADo0ygI7d6