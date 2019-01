Opil se a byl sprostý. Cestující ho zpacifikovali lepicí páskou

Poměrně dramatický let zažili cestující v letadle z Bangkoku do ruského Novosibirska. Jeden z pasažérů se opil a začal se k ostatním chovat sprostě až agresivně. Nakonec ho zpacifikovala skupina spolucestujících. Informovaly o tom britské servery The Independent a Standard.

Když 26letý muž nastupoval na palubu letadla, byl zcela střízlivý, sdělil mluvčí ruských aerolinií S7. V průběhu letu však začal nadměrně popíjet whisky, čehož si všimla palubní posádka a požádala ho, ať přestane. Jenže muž neuposlechl a začal být na své okolí sprostý.

"Ignoroval palubní posádku i příkaz kapitána, který mu sdělil, že porušuje pravidla letu. Aby byla zajištěna bezpečnost letu, požádala posádka muže poté, co začal ostatní cestující urážet, aby se přesunul dozadu do kuchyňky, a tam se ho snažili zklidnit," uvedla ve svém prohlášení společnost S7 Airlines.

Posádce se však muže uklidnit nepodařilo, a tak kapitán začal plánovat nouzové přistání v Číně nebo Mongolsku. Nakonec se ale do sporu vložili spolucestující. "S pomocí dalších cestujících byl muž spoután. Přesto se dál choval nepřijatelně a tloukl hlavou do podlahy. V průběhu dalšího letu ho po celou dobu kontrolovala posádka i lékař. Po přistání byl okamžitě předán policistům, kteří mu za jeho chování vyměřili pokutu," doplnily aerolinky.

Jak odhalily záběry z videí, jež si pořídili někteří cestující, skupinka mužů spoutala agresorovi nohy i ruce lepicí páskou. "Problémový cestující byl s přibývajícím časem stále zuřivější, a tak ho nakonec několik mužů muselo zpacifikovat," komentoval pro Standard jeden z cestujících Pavel Makarov.

Případ zaevidovalo i ruské ministerstvo vnitra, jež bylo požádáno o spolupráci. "Policie přijela na místo a zjistila, že se 26letý muž během letu nevhodně vyjadřoval a že neuposlechl žádost zaměstnanců letecké společnosti, aby na palubě letadla dodržoval pravidla chování," uvedla mluvčí ministerstva Irina Volková. Let nakonec nenabral žádné zpoždění a po sedmi hodinách a 45 minutách doletěl v pořádku do cílové destinace.