Provazochodec Nik Wallenda, jenž přešel Velký kaňon v Arizoně, slaví čtyřicetiny

Americký kaskadér a provazochodec Nikolas "Nik" Wallenda, který 24. ledna oslaví čtyřicetiny, přešel po laně Niagaru či Velký kaňon. Za sebou má ale celou řadu dalších kousků.

Nikolas Wallenda patří k sedmé generaci rodinného klanu cirkusových umělců a eskamotérů, jemuž se přezdívalo "létající Wallendové". Mimochodem, kořeny tohoto rodu lze údajně vysledovat až do roku 1780, kdy jeho členové vystupovali v Čechách. Poprvé se Nik Wallenda postavil na lano nedlouho poté, co začal chodit. Ve čtyřech už dokázal po napjatém provaze chodit zcela bez pomoci a od svých 13 let se, stejně jako jeho předci, živí profesionálním vystupováním v cirkusech a na různých show.

Do povědomí veřejnosti se Nik Wallenda zapsal svými dech beroucími kousky hned několikrát. V říjnu 2008 přejel na kole po laně napjatém ve výšce 41 metrů nad zemí, aniž by použil bezpečnostní síť nebo jiný druh jištění. V červnu 2012 se pro změnu stal prvním člověkem, který po provaze překonal Niagarské vodopády. V červnu 2013 překonal po napjatém laně více než 400 metrů dlouhý americký Velký kaňon v Arizoně. A v srpnu 2015 ušel nad závodištěm v Milwaukee ve státě Wisconsin na laně ve výšce desetipatrové budovy vzdálenost 475 metrů.

Wallenda je ženatý, má tři děti.