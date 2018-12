Sklepmistr má 11 dětí, léta hrají na Štědrý den živý betlém

Josef Švéda, který léta dohlíží na výrobu sektů společnosti Bohemia Sekt, žije ve firemním domě ve Starém Plzenci s manželkou a 11 vlastními dětmi, šesti dívkami a pěti chlapci ve věku od čtyř do 27 let. Velká rodina v Plzni a okolí už 26 let hraje divadelní představení živý betlém.

Další představení bude mít rodina příští sobotu na farním dvoře v Chválenicích u Plzně a na Štědrý den na náměstí v Plzni v 11.00 a ve Starém Plzenci ve 14.00. "Je úžasné, že tam přijdou stovky lidí. Zazpívají si, popovídají, je to hrozně příjemné atmosféra," řekl Švéda.

Později se k betlému přidaly další rodiny, hlavně Kilbergrovi, jejichž otec napsal scénář a zajistil kulisy i kostýmy ze šermířské skupiny i Národního divadla. V představení hraje kolem 25 dětí, spíše mladší, starší hrají v kapele a zpívají. "Všechny naše děti na něco hrají. Jen manželka ne, ta je takový skrytý dirigent," uvedl Švéda.

Švédovi se brali v roce 1991, poslední dítě porodila manželka ve 45 letech. Širokou rodinu původně neplánovali. "My to ani tak nevnímáme jako něco zvláštního. Naopak, když se dozvím, že se někomu narodí osmé dítě, tak říkám: Blázni jedni," uvedl.

Hnací silou byla podle Švédy určitě hlavně žena, sám prý cítil nové a nové starosti. "Manželka vždycky přijímala děti úplně krásně a v pohodě. Například po porodu seděla na posteli a říkala, co já tu budu dělat, vždyť mám doma rozeprané prádlo."

Švédovi mají od firmy v pronájmu menší dům se dvěma dětskými pokoji. "A přesto, že je nás v současnosti doma osm, bych to tipoval, tak v jednom pokojíku spí dcera Šarlota sama a ve druhém dva kluci, takže je tam hodně volných postelí," uvedl. Ostatní spí v ložnici, což je s plochou tři krát tři metry nejmenší místnost v domě.

Švédovi mají domácí školu, maminka je v domácnosti a také učitelka dětí. Chtějí, aby dostaly to nejlepší a připravily se na život intenzivněji, než jim nabízí současné školství.

Peněz neměla rodina nikdy nazbyt. "Samozřejmě na dovolené nejezdíme, auto teď nevíme, za co koupíme. Určitě si nemůžeme vyskakovat. Ale když si člověk uvědomí, jak se v České republice máme oproti většině lidí na světě, tak jsme vděčni za to, jak si žijeme," uvedl otec. Děti, které chodí na vysokou, už se živí zcela samy.

"Každé dítě je jiné, a přesto to funguje krásně dohromady. Když se všichni sejdeme, tak jsou to nádherné okamžiky," dodal otec.

Švédovi chodí pravidelně do kostela a pomáhají plzenecké farnosti.