Vousatá žena se přestala holit, našla životní lásku

Šestadvacetiletá Nova Galaxia z USA si do chvíle, než potkala svoji životní lásku, holila každý den tvář. A to i přesto, že je žena. Trpí totiž syndromem polycystických ovarií - chorobou která u žen způsobuje neplodnost a mimo jiné také ochlupení na nezvyklých místech. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Mladé ženě lékaři diagnostikovali syndrom polycystickcýh ovarií když jí bylo 16 let, od té doby trpí nadměrným ochlupením ve tváři. Syndrom mimo jiné způsobuje ztrátu menstruace a nakonec i plodnosti. Nova si holila tvář každý den až do chvíle, než poznala svoji životní lásku. Ta ji natolik zvýšila sebevědomí, že v současné době nosí úplně běžně vousy i na veřejnosti. "Miluji ji celou, takže i její vousy," říká Ash Byrdová, přítelkyně ženy s vousy. "Ano, lidé na nás zírají a zastavují nás na ulici, aby si ověřili, zda je Nova skutečně žena. Nikdy ale nebyla šťastnější a na to jsem hrdá," popisuje Ash.

Sebevědomí ženy ale rozhodně nebylo vždy takhle vysoké. "Jeden ze spolužáků mi řekl, že mám lepší vousy, než jaké bude mít on sám," vzpomíná Nova na krutou šikanu ze školních let. "V té době jsem si tvář holila každé ráno, než jsem šla do školy, věděla to jenom moje dlouholetá přítelkyně. Bylo to moje velké tajemství. Myslela jsem si, že mě budou lidé považovat za zrůdu," popisuje mladá žena své zkušenosti. Život Novy se ale zcela změnil, když našla svoji lásku Ash, původně ženu, která nyní samu sebe nepovažuje za žádné pohlaví.