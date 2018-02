Vynálezce z Worchesteru vytváří biopalivo z psích extrementů

Brian Harper, vynálezce z Worchesteru, je schopen z psích exkrementů získat energii potřebnou ke svícení lampy nebo k pohánění grilu. Majitel firmy Sight Designs Ltd., která se specializuje na prodej elektrotechnického vybavení, léta přemýšlel, jak zužitkovat psí exkrementy, aby z nich mohlo vzniknout biopalivo.

Po detailních pokusech a náročném zkoumání se mu podařilo uvést do provozu lampu, k jejímuž svícení je třeba jen plyn uvolňující se z psích výkalů. Umístil ji u svého domu ve Worchesteru v Malvern Hills.

Aby mohl celý systém fungovat, poprosil Harper o pomoc své sousedy. Pejskaři procházející kolem si vyzvednou speciální papírový sáček, a když je naplněný výkaly, vloží ho do boxu pod lampou a zatočí kličkou. Sáček se tak stlačí, výkaly se uvolní a spadnou do speciálního kontejneru. Tam zůstanou pět týdnů, během nichž se z nich postupně uvolňují plyny a zachycují se do klasické plynové bomby, kterou lze použít například i k pohánění grilu.

V současné době nabízí Harperova firma z finančních důvodů lampu k "adopci". Že by tento vynález znamenal počátek řešení problému psích výkalů ve městech? Kdoví...