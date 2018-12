Žena našla pod stromečkem letenku na Mars

Netradiční vánoční dárek dostala Ústečanka Hana Vojtová. Její jméno odletělo společně se jmény dalších více než 41 tisíc Čechů a dalšími tisíci jmen pozemšťanů z celé planety na Mars. Virtuální palubní letenku našla pod stromečkem před rokem, sonda přistála v listopadu a sváteční čas tak Vojtová tráví sledováním toho, co se děje na druhé nejmenší planetě vesmírné soustavy.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) program Send Your Name to Mars (Pošli své jméno na Mars) zorganizoval s cílem rozšířit osvětu. V případě Hany Vojtové se to podařilo. "Když měla sonda startovat, držela jsem palce, jako bych letěla skutečně i já. S napětím jsem sledovala i přistání a teď se zatajeným dechem pozoruji, co vše sonda umí," řekla Ústečanka, kterou obdaroval palubním lístkem zeť.

První vlnu zápisů jmen na mikročip k sondě InSight spustila NASA už před několika lety. Původně plánovaný termín startu se ale odložil, takže si mohli lidé zdarma nechat zapsat své jméno na druhý mikročip. Na něm je i jméno rodačky ze severu Čech. "Je to pro mě velmi vzrušující. Mám z toho fenomenální pocit, že se stávám součástí pokroku lidstva a zkoumání sluneční soustavy a že tam zůstanu na věčnost," vyzdvihla Vojtová. "Když posílala sonda první snímky, měla jsem pocit, že je fotím sama," poznamenala.

Robot InSight má plnit především vědecké úkoly. Vědci si od něj slibují nové informace o vzniku Marsu a nepřímo také Země. Do kosmu byla sonda vynesena 5. května 2018 a úspěšně přistála na povrchu rudé planety 26. listopadu, v prosinci vysadila seizmometr a do konce ledna má vysadit přístroj pro měření tepelného toku. "Nenechám si ujít žádnou novinku, kterou sonda přinese," řekla Vojtová. Věří, že podobně sleduje dění všech zhruba 2,4 milionu lidí, jejichž jména na Marsu přistála.