Láska, nebo sobeckost? Muž hodiny stál, manželka spala

Značnou debatu vzbudil na twitteru cestující, který údajně během letu stál šest hodin na nohou, jen aby se jeho manželka mohla natáhnout přes tři sedačky a spát. O fotografii se na sociální síti podělila jedna uživatelka, která to považovala za akt lásky. Ne všichni ale měli stejný názor. Upozornil na to server The Independent.

"Tento muž stál celých šest hodin v letadle, aby jeho žena mohla spát. Tomu říkám láska," napsala k přiložené fotografii pasažérka Courtney Lee Johnsonová. Její tweet s romantickým gestem nasbíral 16 tisíc lajků.

"Nikdy jsem nebyla TAKHLE zamilovaná. Nemohu se dočkat, až budu někdy takhle zamilovaná a něco takového mě vůbec napadne," komentovala příspěvek jiná uživatelka Elle Woodsová. Mnoho lidí to ale jako romantické gesto příliš nevnímalo, spíše naopak. Ze strany ženy to vnímali jako sobectví.

"Nemohla si prostě přes něj lehnout? Nechci jejich manželství soudit. Můj manžel je ten typ člověka, který by to pro mě udělal, ale já nejsem ten typ ženy, která by to po něm požadovala," napsala uživatelka s přezdívkou Twin & her Hubs!. "Tohle není láska. Je to sobectví od ženy. Nemůže si prostě položit hlavu na jeho ramena a usnout? Láska takhle nefunguje," přisadila si jiná uživatelka Jessica.

Jiní ale kritizovali celý příspěvek, ktaerý označili za lež. Zpochybňovali skutečnost, že aerolinie by nechaly muže po celou dobu letu stát. Letušky a stevardi by tohle podle nich nedovolili.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj - Courtney Lee Johnson (@courtneylj_) September 6, 2019

Problém tlustého spolusedícího

Jak The Independent upozornil, etiketa leteckého cestování, je na internetu často hojně diskutovaným tématem. V březnu například koloval na sociální sítích Reddit příspěvek uživatele Bigbawluh, který se rozpovídal o situaci, kdy si vedle něj sedl příliš obézní muž, jenž mu zabíral podstatnou část jeho sedadla.

Situaci se snažili vyřešit i stevardi, kteří obéznímu muži řekli, že by si měl koupit sedadlo navíc, aby nikomu nezabíral prostor. Jelikož byl ale let vyprodaný, musel buď počkat na jiný let, anebo se spolehnout na někoho, komu nebude vadit, že svým tělem zasahuje i do jeho místa.

Bigbawluh, vedle něhož si muž nejprve sedl, mu tak navrhl, že pětihodinový let i ve stísněném prostoru vedle něj "přežije", pokud mu zaplatí polovinu nákladů za letenku. "Okamžitě souhlasil, vytáhl peněženku a zaplatil mi. Dokonce mi řekl, že si toho váží. Nebyl vůbec naštvaný, spíše si oddechl, že se situace bez většího humbuku vyřešila," napsal Bigbawluh.

Jeho příspěvek sklidil několik názorově rozdílných reakcí. Jedni označovali finanční kompenzaci za dobrý kompromis, který všechny zainteresované strany vyvedl z trapné situace, druzí to zase považovali za určitou diskriminaci a především za ztrapňování člověka s nadváhou.