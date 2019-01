"Lavičky nezávislosti" budí v Polsku spíše kritiku

"Lavička nezávislosti" ve tvaru betonového kvádru, kterou ke 100. výročí opětovného získání nezávislosti Polska postavilo ministerstvo obrany v jednom z nejkrásnějších varšavských parků, budí velké spory a postavená nebyla moc kvalitně - už po necelém měsíci z ní slézá barva, upozornila televize TVN 24 na svém webu.

Okolo počinu ministerstva obrany, který se rozhodl investovat čtyři miliony zlotých (asi 24 milionů korun) do 143 "laviček nezávislosti", vypukl rozruch v sociálních sítích právě po vánočních svátcích. Terčem kritiky se stala prototypová lavička v parku Lazienki Królewskie, postavená z bílého betonu a ozdobená nápisem "niepodlegla" (nezávislá) ve stylu rukopisu zakladatele moderního Polska, maršála Józefa Pilsudského. U kovového sedátka na betonovém bloku je reproduktor, přehrávající vojenský marš "Pochod první brigády", Pilsudského projevy a lekce z dějin Polska. Tabulka na lavičce informuje, že dílo bylo vytvořeno na počest slavných vlastenců, vojevůdců a státníků a polských vojáků na sté výročí nezávislosti.

Oto efekt konkursu @MON_GOV_PL, który kosztował 4 mln złotych🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♂️



"Ławka niepodległości" już stoi i szpeci @LazienkiMuzeum. Ma ich być w sumie ponad 100. Oby kolejne stawiano jak najdalej od Warszawy. pic.twitter.com/vhrDSZptSe - Miasto Jest Nasze 🌳🌲🌿 (@MiastoJestNasze) December 28, 2018

"Lavička stárne dost rychle. Ze sedátka se loupe barva. Ale to nebudí emoce. Na internetu lze najít hodně poznámek, které podobu sedacího nábytku i náklady na celý projekt kritizují," uvedla stanice.

"Je jich více než stovka. Kéž by se neobjevily ve vašem okolí. Estetické drama!" povzdychli si nad lavičkou zástupci nadace polského designu Fundacja Wzornictwo i Lad. Kritizují ministerstvo, že z 26 návrhů, které se sešly ve veřejné soutěži, vybíralo prostřednictvím poroty, v níž nebyl žádný architekt, ani designér.

Lavička se nelíbí ani sdružení milovníků Varšavy Miasto Jest Nasze. Podle nich postavená lavička své okolí "hyzdí", a tak doufají, že další "budou co nejdále od Varšavy". Další se rozhořčují nad "ošklivými nestvůrami" a "kýčem". Taky se jim nelíbí, že se na lavičce nedá pořádně sedět.

"De gustibus non est disputandum (proti gustu žádný dišputát)," odpovědělo ministerstvo kritikům a hrdě dodalo, že o přispění na stavbu lavičky jej žádaly dvě stovky obcí, bez ohledu na politickou orientaci své radnice. "Armáda nejsou jen vojáci, zbraně a výcvik, ale také tradice a vlastenectví. Občanská nauka je obrovsky důležitá," brání se resort před kritikou, že by lépe udělal, kdyby místo do laviček raději investoval do obrany vlasti.

Na lavičku ministerstvo podle televize přispěje až do výše čtyř pětin nákladů, zbytek uhradí samospráva. Jeden kousek vyjde na 30.000 zlotých (asi 180.000 Kč) a mají se objevit po celé zemi.

"Lavičky nezávislosti" nahradily nápad bývalého ministra obrany Antoniho Macierewicze, který chtěl ke 100 letům nezávislosti postavit sto sloupů nezávislosti. Nápad se ale nelíbil jeho nástupci - a Mariusz Blaszczak se rozhodl investovat do laviček.