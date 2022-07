Letní údržba zahrady: 5 tipů co dělat, aby byla krásná i v parném létě

Konečně je tady léto. To přímo láká k trávení slunných a teplých dnů na zahradě, která je na vrcholu své síly a překypuje životem, barvami a třeba i plody. Pokud si ale chcete svůj kousek přírody náležitě užít, je třeba se o něj starat i přes léto. Sluníčko a horké letní počasí totiž můžou dát vaší zahradě pořádně zabrat.

Zatímco vy si užíváte horké letní paprsky na své kůži, rostliny, které máte vysazené na zahradě, s vámi nemusí sdílet stejnou radost. Slunce dokáže být velmi intenzivní. Proto je důležité nepřistoupit na prázdninový režim v péči o zahradu, ale věnovat se jí na plno. Jedině tak si budete moci vychutnávat benefity zdravé zahrady se vším všudy. Inspirujte se pár tipy, jak na to.

1. Voda základ života

Aby se vaše zahrada mohla předvést v její plné síle, je potřeba ji pravidelně a přiměřeně zalévat. K tomu je nejvhodnější dešťovka, protože neobsahuje chlór, minerály ani soli a je měkčí než kohoutková voda. Nejde však pouze o trávník, který potřebuje vlhkost k tomu, aby byl stále krásně zelený a urostlý. Závlahu potřebují i okrasné a užitkové rostliny, které je dobré zalévat v ranních nebo večerních hodinách. Na přímém poledním slunci by se totiž mohlo stát, že kapičky vody udělají na listech rostlin něco jako lupu, čímž by je mohly spálit.

2. Trávník jako ze žurnálu

Pokud jste milovníci anglického trávníku, určitě víte, že jednou z nejdůležitějších věcí je pravidelné sekání. To ale může být pro někoho problém. Jestliže pochodování po zahradě se sekačkou v ruce není zrovna vaše hobby, vyzkoušejte robotickou sekačku. Ta vám zásadním způsobem ulehčí práci zejména s tím, abyste svůj zelený porost udržovali v ideální délce. V létě se totiž snadno může stát, že na krátko posečený trávník spálí slunce. "Máte-li zavlažování, můžete bez starostí sekat na krátko i v suchém období. Pokud však zavlažování nemáte, je lepší nechat trávu "co nejdelší", vysvětluje odborník na péči o zahradu, Aleš Chrobok z Ama Czech, s tím, že majitelé robotických sekaček mají oproti majitelům klasických sekaček nejednu výhodu. "Robotická sekačka seká pravidelně a trávník je tak neustále posekán, lze si proto dovolit nechat ji 6 - 7 centimetrů vysokou. Když bude rovně střižena, bude krásná a pro zahradní dovádění ideální," dodává Chrobok. Robotické sekačky od Robomow lze naprogramovat tak, aby vyjížděly samy, což je velká výhoda. Mohou sekat i v noci, aniž by vzbudily vás anebo sousedy. Mají totiž maximálně 64 dB. Nevadí jim ani rosa, takže není žádný problém nastavit sekačku tak, aby posekala ráno a až vstanete, už si můžete jen užívat krásně posekanou a voňavou zahradu.

3. Pryč s plevelem

Čeho je zaručeně nutné se zbavovat systematicky a pravidelně, je plevel. Ten dokáže velmi rychle zadusit vše, co vám na zahradě roste a dá se ho velmi těžko zbavit. Dobré je odstraňovat ho ještě předtím, než se vysemení, to znamená nenechat ho vyrůst a vykvést. Nejlepší je vytrhnout ho i s kořenem. Nicméně ne vždy se to povede. Naštěstí existuje mnoho druhů zahradního náčiní, které je přesně k tomuto určeno. Pokud by však ani to nepomohlo, lze sáhnout po přípravcích na hubení nežádoucího plevele.

4. Péče o záhonky

Záhonky s rostlinami je třeba prokypřit zejména na začátku sezóny. Stačí narušit jen 3-4 cm půdy, aby se do ní dostalo co nejvíce vláhy z vody a živin. I záhony je třeba zbavit plevele. Vytrhávejte ho pravidelně a pokud mu chcete zabránit v růstu, použijte mulčovací kúru nebo posekanou trávu, kterou záhonky obložíte. Rostliny je také vhodné prostříhat a odstranit suché listy nebo výhonky. Nejenom, že budou vypadat lépe, ale zároveň je provzdušníte a zásadně jim odlehčíte. Pak vám krásně a lépe porostou. A hlavně nezapomeňte na pravidelné zalévání, kterému se věnujte v brzkých ranních hodinách anebo vpodvečer, kdy už slunce tolik nepálí.

5. Sázejte i v létě

Pokud byste měli chuť svoji zahrádku obohatit o nějaké nové rostliny, neváhejte. Sázet nemusíte jen na jaře. Dá se to i v létě. Zkuste do svého záhonu přidat zahradní saláty nebo špenát. Stačí si jen vybrat odrůdy pro celoroční pěstování. Ale pozor na horké letní dny. Třeba salát během nich velmi rychle zraje a jde rychle do květu. Listovou zeleninu je velmi důležité vpodvečer zalévat. Fajn jsou také ředkvičky nebo kedlubny, které nejsou příliš náročné na údržbu. Sklízet je ale můžete až do podzimu. Pokud máte radši ovoce, zkuste zasadit stáleplodící jahodníky. Ještě v létě se dočkáte sladké úrody.