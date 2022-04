Letošním trendem budou pikantní zmrzliny s chilli a pepřem

Pikantní zmrzliny s chilli nebo třeba růžovým pepřem budou podle majitele libereckého Zmrzlinářství LEDA Davida Stárka trendem letošního léta. Nabídnout chce i nové varianty oblíbených krémových zmrzlin. Pro inspiraci si zajel před zahájením sezony na Světový veletrh pro výrobu zmrzliny, pečiva, čokolády a kávy SIGEP v italském Rimini. Zákazníci si ale letos kvůli rostoucím cenám energií a surovin i za zmrzlinu připlatí, řekl v úterý Stárek.

Ceny surovin a materiálů rostly podle Stárka už loni, přesto si za zmrzlinu víc neúčtoval a zdražit se rozhodl až s novou sezonou. Zmrzlinář čeká, že ceny surovin ještě porostou, přesto zatím neuvažuje o tom, že by některou z příchutí kvůli rostoucím nákladům na suroviny vyřadil. "Všechny naše zmrzliny jsou u zákazníků ověřené, když jim vysvětlím, proč je tak drahá, většinou to chápou," řekl. Výhodou je podle Stárka i to, že začíná už sedmou sezonu a má stabilní zákazníky, podniká navíc ve svém.

Zmrzlinářství podle majitele dokázalo překonat koronavirus, kdy protiepidemická opatření tento druh podnikání výrazně zkomplikovala a libereckého zmrzlináře připravila zhruba o 30 procent zákazníků. "Vždycky jsme se tomu dokázali přizpůsobit," řekl Stárek, který věří, že i růst cen firma zvládne. "Měl jsem trochu obavu, když jsme teď v polovině března otvírali, jaký dopad bude mít současná situace, ale zmrzlinu si lidé kupují pro radost," dodal.

K nejoblíbenějším zmrzlinám patří podle Stárka jahodová, kterou vyrábějí v sezoně z čerstvých jahod z Českého ráje, v minulosti získala ocenění Regionální potravina Libereckého kraje. K velmi oblíbeným patří také vanilková zmrzlina, na kterou požívají místní mléko a smetanu. "Zásadně využíváme regionální výrobce, je to jednodušší i co se dopravy a obalů týče," řekl Stárek. V teplých dnech je v nabídce víc sorbetů, v těch chladnějších zase lidé víc kupují zmrzliny krémové. K oblíbeným patří také slaný karamel, který letos obhájil značku Regionální potravina Libereckého kraje.

Regionální potravina je podle Stárka nejen možností, jak se zviditelnit, ale pomůže také k navázání kontaktů s místními dodavateli. Označení je pro spotřebitele garancí, že v daných produktech je nejméně 70 procent místních surovin. Značku mohou získat malí a střední výrobci zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Letos porota v Libereckém kraji posuzovala 82 výrobků od 29 místních farmářů a potravinářských firem, označení získalo devět z nich.