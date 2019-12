Maledivy jsou ráj. A nejen pro potápěče

Celkem 1196 ostrovů, jen si vybrat. To jsou Maledivy v Indickém oceánu v oblasti rovníku. Co nabízejí? Bezkonkurenční luxus, ohromující pláže s bílým pískem a úžasný podvodní svět. "Když se o Maledivách říká, že jsou rájem na zemi, rozhodně to není přehánění. Ten pocit, který vás bude provázet vaším pobytem snad nelze ani popsat slovy. Možná snad absolutní pohoda," vyzdvihuje souostroví ředitel portálu dovolena.cz Petr Komárek.

V posledních letech se navíc nejedná o dovolenkovou destinaci jen pro bohatou klientelu. "Dovolená sice třeba ve srovnání s evropskými destinacemi dražší je, Češi ale v posledních letech investují čím dál víc peněz do svého odpočinku, relaxaci a i dovolených," zmiňuje trend Komárek. Pobyty v exotických destinacích jsou navíc levnější díky poklesu ceny letenek na dálkových letech za posledních deset let.

Každý hotelový rezort na Maledivách se rozprostírá na samostatném ostrově či souostroví. Proto se člověk po příletu ještě trochu nacestuje. Ať už na lodi, nebo třeba hydroplánem.

Hlavní zábavou na Maledivách jsou vodní sporty, jejichž škála je opravdu pestrá. Ostrovy jsou skutečným rájem pro potápěče. A to jak pro zkušené potápěče, tak i amatéry, kteří si potápění či šnorchlování chtějí pouze vyzkoušet.

Maledivy totiž patří mezi Top 5 potápěčských destinací na světě. "Můžete se potápět třeba hned u pláže, případně si pronajmout loďku s průvodcem, který vás vezme na nějaké odlehlejší zajímavé místo," vysvětluje Komárek z portálu dovolena.cz.

Potápění na Maledivách přeje teplá a průzračná voda, velké množství potápěčských lokalit, vzrušující potápění u vraků lodí i rozmanitý podmořský život. Během potápění můžete pozorovat manty obrovské, korálové ryby, murény a také žraloky velrybí, kladivouny a žraloky lagunové.

Čeho si turisté na Maledivách moc neužijí, je historie a procházky po městech. Pokud ale cestovatele lenošení na pláži s knížkou za chvíli omrzí, mohou spojit dovolenou na Maledivách se Srí Lankou - tam si historie a poznávání užijí dosyta. "Samozřejmě pomůžeme klientovi naplánovat na požádání i pobyty, které nejsou v katalogu cestovní kanceláře," vysvětluje za prodejce portálu dovolena.cz jeho ředitel Petr Komárek.