Michelinská večeře v Grandhotelu Pupp

Gastronomické srdce Grandhotelu Pupp představuje jeho Grandrestaurant pod vedením šéfkuchaře Ondřeje Korába. Pomyslnou kuchařskou taktovku však Ondřej Koráb občas zapůjčí i dalším mistrům vysoké gastronomie. Hvězdou, která do Karlových Varů přiveze své speciální menu, bude šéfkuchař michelinské londýnské restaurace Kitchen W8 Mark Kempson.

První michelinskou hvězdu získal Mark Kempson se svým týmem v Kitchen W8 v roce 2011 a od té doby se jim daří ji rok co rok obhájit a po dobu 10 let se objevovat ve vyhlášeném průvodci nejlepších světových restaurací MICHELIN Guide. Ondřej Koráb byl u Marka Kempsona dvakrát na stáži, a proto se rozhodl ho oslovit, aby michelinskou hvězdu přivezl i do Karlových Varů.

Díky tomu budou mít hosté z řad milovníků výborného jídla jedinečnou příležitost ochutnat speciální menu, které pro Grandrestaurant hotelu Pupp Mark Kempson navrhl. Po dva večery, v pátek 18. a v sobotu 19. února, bude servírována unikátní večeře o čtyřech chodech.

Vytříbené menu tvoří lokální suroviny doplněné tím nejlepším z celého světa. Nabídne opálený filet makrely s plátky uzeného úhoře doplněné o žlutou řepu, glazované hovězí žebro se smetanovými brambory a zimními lanýži. Hlavní nabídku doplní sýr z krušnohorských Abertam s jablkem pečeným v soli a marinovaná rebarbora podávaná s vanilkovým pudinkem.

Kulinářské večery v Grandhotelu Pupp v minulosti patřily také Českému národnímu týmu kuchařů anebo Oldřichu Sahajdákovi, českému držiteli michelinské hvězdy.

Kapacita večeří je omezena na 50 účastníků. Rezervace je možné zamluvit on-line na webu www.goout.cz