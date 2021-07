Míčky - nejoblíbenější hračky pro psy.

Míček určitě patří mezi nejpopulárnější hračky pro psy. V sortimentu zoologických obchodů můžete pořídit různé míčky - míčky na pamlsky, svítící, pískací, na provázku a další. Hrát si s míčkem pes si může na několik způsobů. V článku vám doporučíme, jak zabavit psa s použitím míčku.

Jaké jsou psí míče a míčky na hraní?

Vzhledem k tomu, kolik je na trhu různých typů míčků, nemusí být snadné vybrat ten správný pro vašeho psa. Míčky pro psy se liší barvou, druhem materiálu. Tyto hračky mají také různé velikosti, tvar a také jiné, individuální vlastnosti. V zoologických obchodech najdete spoustu svítících (s namontovanými LED diodami, který reagují na pohyb míčku a automaticky se zapínají - majitel je může zapnout také), pískacích a vydávajících melodie, interaktivních míčků.

Zajímavé doplňkové hračky jsou míčky pro psy na provázku. V podstatě na provázku můžete mít několik míčků (v rozmezí od jednoho do čtyř). Tyto hračky jsou zároveň skvělý aport a nezničitelné přetahovadlo, protože majitel si může jednodušeji míč odebrat a házet než během hraní s použitím obyčejných, klasických míčků.

V nabídce zoologických obchodů najdete také interaktivní míčky. Tyto hračky používají speciální mechanismus (napájený obvykle baterií), který působí pohyb interaktivních míčků pro psy - budou pro vás skvělé, pokud máte znuděného psa. Interaktivní hračky pro psy mají jedinečnou schopnost udržet zájem psů.

Nezapomeňte na míčky určené k naplnění pamlsky. Je to prostě míč s otvorem na pamlsky ke správné motivaci psů pro hraní. Tyto pamlsky není vůbec jednoduché z hračky dostat. Pro psa je hraní nejen radost, ale také skvělá odměna.

Jak si hrát s míčem se psem?

Hra s míčkem patří k nejoblíbenějším psím hrám. Je mnoho způsobů hraní s míčem se psem. Připravili jsme pro vás několik her, se kterými si se svým pejskem užijete spoustu zábavy:

• Aportování - při výuce aportování musíme být trpěliví. Pes by měl běhat za hozeným míčkem anebo jinou hračkou a pak hozenou věc přinést zpět páníčkovi. Neměli byste svého psa honit, protože váš pes nebude potom chtít aportovat. V létě, když je horko, můžete vyzkoušet aportování ve vodě, pokud váš mazlíček má vodu rád.

• Hledání - hry na schovávanou nejsou jednoduché. Za prvé musíte seznámit psa s míčem. Ukažte ho psovi a pak někde schovejte. Pokud váš pes tuto hru ještě nezná, hračku ukryjte před ním. Pak dejte povel "Hledej". Odměňte ho a zkuste schovávat míč, tak aby ho pes neviděl. Nezapomeňte odměnit psa hrou anebo pamlskem, vždycky když se mu to podaří. Je to skvělá hra pro psy s onemocněním pohybového aparátu.

• Uklízení - pro tuto hru potřebujete několik míčků a kýbl nebo koš. Pes musí zvládat aportovaní a vrátit míček majiteli na speciální povel. Míček hoďte pár metrů dopředu, pes ho musí chytit, donést k koši a vhodit dovnitř. Na začátku by koš anebo kýbl měl být vedle vás. Když pes úkol zvládne, můžete dát koš dále.

Jaký míček pro psa vybrat?

Při výběru vhodného míčku je nutné zaměřit se na několik věcí. Za prvé velikost - hračky se vyrábějí v mnoha velikostech. Míček by neměl být malý. Vyberte si takový, který se pejskovi do tlamy nevejde a nezadusí ho, ačkoli pes bude schopen ho chytit a hrát si s ním. Za druhé materiál - dobré míčky nepoškozují zuby a dásně. Za třetí - míček pro psy musí být snadno čistitelný a nesmí se na něm silně usazovat nečistota. Určitě nejhorší výběr je tenisák. Pokud pes tenisový míček poslintá, nalepí se na něj nečistoty. Je to dokonalé prostředí pro množení bakterii, které mohou u psa způsobit nemoc.