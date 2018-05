Areál Monínec otevírá letní sezonu, láká na novinky a akce

Areál Monínec zahájí v sobotu 5. května letní sezónu spuštěním provozu rekonstruovaného bikeparku. Současně se do areálu chystá několik dalších novinek a řada akcí, jakými budou v květnu například závod pro veřejnost Predator Race a v červnu Monínec patří psům.

Vylepšená zhruba dvoukilometrová bikeová trať nabízí na Monínci zakopané klopené zatáčky přímo na sjezdovce či několik skoků. Díky variabilitě stop každé z tratí zde zájemci najdou jak jednodušší sjezdy, tak i ty náročnější, které jsou charakteristické většími skoky.

Pro méně zkušené je na Monínci určena nová trať Family trail, která měří zhruba tři kilometry. Kromě řady zatáček, vln, malých skokánků či lesní lehce kamenité pasáže je zde i průjezdový tunel. Tato trať byla veřejnosti poprvé otevřena vloni na konci září dvojnásobným mistrem světa v biketrailu Josefem Dresslerem, jehož tým ji také připravoval.

Místní lanová dráha, která zájemce o monínecký sjezd vyveze nahoru, bude v provozu vždy o víkendu a o svátcích od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 a pak také každou středu od 15.00 do 19.00. Celodenní jízdné na lanovce bude stát 370 korun a jednotlivá jízda pak 75 korun.

Novinkami letní sezony na Monínci bude možnost využít na Pilském rybníku aquazorbing a paddleboarding. Díky aquazorbingu si bude moci návštěvník vyzkoušet chůzi po vodní hladině rybníka, přemety, otočky a jiné triky. Paddleboarding je zase vodní sport, při kterém jezdec na prkně podobném surfovému longboardu používá k pohybu vpřed dlouhého pádla. U rybníku bude zároveň všem k dispozici opalovací louka a vyhlídkové molo, ale také dětské hřiště a kiosek.

Areál Monínec vedle toho i letos hlásí celou řadu akcí, které se zde odehrají. Už podruhé se tu představí prestižní závod Predator Race. Ten se uskuteční o víkendu 26. a 27. května. Závod je určen pro každého, je třeba však počítat s tím, že účastník musí překonat velké množství překážek, které budou například tvořit malé stěny, plazení se pod ostnatým drátem nebo obří skluzavka.

Další ročník zábavné akce pro psy a jejich páníčky Monínec patří psům se uskuteční v neděli 10. června. Pejsky čeká spousta zajímavých disciplín, za jejichž splnění nebude chybět odměna. Součástí programu budou například tyto soutěžní disciplíny: aport v rohlíku, chytání piškotů, jízda v kolečku či stezka odvahy. Chybět nebude ani výstava fotografií s tematikou psů. I letos celá akce vyvrcholí pokusem o psí rekord.