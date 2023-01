Bílé sneakersy na platformě – do kterých outfitů se budou hodit?

Jestliže hledáte univerzální obuv do vašeho šatníku, vsaďte na bílé sneakersy. Na následujících řádcích si povíme, podle jakých kritérií bílé tenisky vybírat, a také to, s jakým oblečením nebo s jakými módními doplňky je můžeme nejlépe sladit. Čtěte a inspirujte se s námi.

Podle jakých parametrů vybírat bílé sneakersy na platformě?

Bílé sneakersy na platformě by měly splňovat několik důležitých kritérií. Měly by být odolné a dobře prodyšné. Díky tomu budou moci vaše chodidla dýchat i při celodenním nošení kecek nebo při sportu. Kvalitní sneakersy by pak měly být i odpružené, aby zvládly tlumit dopady chodidel při kontaktu se zemí. Důležitá je pak i volba správné velikosti obuvi. Pokud rádi nakupujete na e-shopech, musíte se řídit délkou stélky vašeho chodidla. A jak tedy na to? Vezměte si jinou botu, která vám dobře padne. Dále z ní vyjměte vnitřní stélku a za pomoci krejčovského metru ji změřte od špičky k patě. Naměřený údaj pak nezapomeňte porovnat s velikostní tabulkou zvoleného výrobce. Různé světové značky mají totiž nuance v číslování. Správným měřením a následným porovnáváním se tak vyhnete nežádoucím reklamacím.

K jakému oblečení zvolit trendy bílé sneakersy na platformě?

Bílé snekaersy mají mnoho výhod. Sněhová je totiž barva univerzální, která z módy nevychází. Bílé sneakersy na platformě se tak hodí i do kapsulového šatníku. Sneakersy na platformě v bílém provedení můžete nosit ke kalhotám, ale také k šatům a k s sukním. Kalhoty volte nejlépe se zúženou nohavicí. Díky tomu vyniknou vaše trendy bílé snekaersy na platformě v celé své kráse. Slušet vám k nim budou i legíny. Zaměříme-li se na šaty, vsaďte na ty sportovní. Vybírat můžete kousky s gumou v pase. Dobrou volbou pak budou i módní plisované nebo trapézové sukně. V kombinaci s bílými sneakersy vytvoříte dokonalý volnočasový outfit. Bílé snekaersy na platformě na sobě mohou mít i dekorativní prvky. Ženy s oblibou volí kousky s třpytivými kamínky či s kovovými cvočky. Ty totiž lehce sladí i s dalšími šperky, jako jsou hodinky, náramky, náušnice nebo prstýnky.

S jakými módními doplňky kombinovat bílé sneakersy na platformě?

Chceme-li náš outfit vyšperkovat do posledního drobného detailu, neměli bychom zapomínat i na další módní doplňky. Ty by měly ladit nejen barvou, ale také strukturou. Jak říká známé módní pravidlo, hladké patří k hladkému a strukturované zase k strukturovanému. Tím se váš outfit vkusně sjednotí a bude působit dokonale sourodě. A jaké doplňky k sněhovým sneakersům na platformě vybrat? Do elegantních outfitů vybírejte tašku přes rameno, kožený batoh nebo pásek. K sportovně laděným modelům pak zvolte baseballovou čepici, textilní pásek či turistický batoh.