Být "trendy" není v módě. Spotřebitelé upřednostňují vlastní styl

Ve světě přibývá spotřebitelů, kteří nechtějí podléhat módním trendům. Raději investují promyšleně, kupují méně věcí, ale o to kvalitnějších, dále je opravují a recyklují. Místo módních kousků, v nichž by se podobali milionům ostatních, vytvářejí svůj individuální šatník a styl. Uvedla to na veletrzích módy v Brně nizozemská návrhářka Ellen Haeserová.

Aby si lidé vytvořili svůj individuální šatník, potřebují umění kombinovat a právě zde vidí Ellen Haeser novou roli obchodu. "Inspirace k nakupování je o emocích, které neposkytne chytrý telefon, protože emoce vznikají jen při mezilidském kontaktu," uvedla nizozemská expertka.

Obchodům radí vsadit na nový marketing založený na vlastní vizi a empatii k zákazníkům. "Samotné nakupování bez zábavy je nuda, spotřebitelé chtějí objevovat a dělat něco, o čem mohou mluvit s přáteli," uvedla Haeserová a uvedla příklady úspěšných obchodů propojených s muzeem, galerií nebo trendovým občerstvením. Pomoci může už jen zajímavý interiér, který si zákazníci budou fotit a sdílet na sociálních sítích.

Tradiční veletržní přednáška nizozemské návrhářky Ellen Haeser ukázala nový obchodní model pro trvale udržitelnou módu. Obchody mohou vydělávat jak na neustálé obměně zboží, tak na sílící poptávce po trvalých hodnotách a snaze odlišit se jedinečným stylem. Takový koncept potřebuje vizi, se kterou se zákazníci ztotožní a sami ji budou propagovat, plus podporu kvalitního servisu a nových technologií.

Haeserová v Brně komentovala i trendy na sezónu podzim - zima 2018/2019. V kurzu zůstává luxusní a výjimečný vzhled, králem materiálů je samet a kombinuje se dříve nekombinovatelné, třeba honosné žakáry a měkoučké plyše s technickými tvary a funkčními střihy. Comeback slaví manšestr a retro vzory pruhů a kostek. Vrátí se zvířecí potisky a řetízkové pásky, novým hitem se stanou ledvinky nošené křížem přes tělo a drobné šátky. Módními barvami budou spálená oranžová, červenohnědá a jako akcent žlutá.